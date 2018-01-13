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Almanya’da sigara satışları arttı

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 10 saat önce

Levent Gündüz/Almanya, 13 Ocak (DHA)- Almanya'da sigara paketlerine sigaranın zararlarına dikkat çekmek için uyarı resimleri konulması sigara satışlarını etkilemedi. Aksine 2017 yılında Almanya'da 76 milyar adet sigara satışıyla sigara satışının bu yıl arttığı izlendi. Almanya vergi dairesi sigara satışından 25,9 milyar, devlet hazinesine 14,4 milyar Euro gelir sağladı. Elektrikli sigara satışları artarken, purolarda düşüş kaydedildi. AB Komisyonu elektrikli sigara satışların yeniden incelemeye alınacağı, vergi muafiyetin 2019 yılına kadar devam edeceğini bildirdi. AB'ne üye 27 ülkede bazı ülkelerin elektrikli sigaralara vergi bazıların vergi uygulamamasıyla, sağlığa karşı zararları tartışılıyor. AB ülkelerinde elektrikli sigara kullanımı tahminlere göre yaklaşık bir milyona ulaştı.

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