Almanya’da sığınmacılara karşı saldırılar azaldı

Ancak Sol Parti geçen yıla kıyasla yaşanan düşüşe rağmen günlük hayatta süren nefret söylemine dikkat çekti.Almanya'da senenin ilk altı ayında sığınmacılara karşı gerçekleştirilen saldırıların sayısında azalma kaydedildi. Funke Medya Grubu'nda yayımlanan habere göre, Sol Parti’nin verdiği bir soru önergesine İçişleri Bakanlığının yanıtında 2018’in ilk yarısında sığınmacılara karşı toplam 704 saldırı gerçekleştiği aktarıldı.
Bakanlığın yanıtında bu senenin Ocak ile Haziran ayları arasında Almanya’da 627 saldırının doğrudan sığınmacıları hedef aldığı, 77'sininse sığınmacıların konakladığı merkezlere yapıladığı bildirildi. Konaklama merkezlerine yapılan saldırılarda yaralanan sığınmacıların sayısının 120 olduğu ifade edildi.
Bu veriler geçen senenin aynı dönemine göre sığınmacılara yönelik saldırılarda azalma kaydedildiğini ortaya koydu. 2017’nin ilk altı ayında Almanya'da kayıt altına alınan sığınmacılara yönelik saldırıların sayısı bin 227'ydi. Bakanlığın verilerine göre 2017 senesinde sığınmacılara ve onların kaldıkları merkezlere toplam 2 bin 200 saldırı gerçekleşmişken, 2016 yılında bu sayı 3 bin 500 olarak kayıtlara geçti.
Sığınmacılara yapılan saldırılar arasında ağır yaralama, kundaklama, mala zarar verme, halkı kışkırtma, hakaret etme ve silah yasasını ihlal etme suçları yer alıyor.
Nefret söylemi uyarısı
Sol Parti İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, sığınmacılara yapılan saldırıların sayısındaki düşüşe rağmen günlük hayattaki nefret söyleminin sürdüğünü ve bunun somut sonuçlarının olduğunu belirtti. Jelpke, Federal Meclis’teki üçüncü en büyük siyasi parti olan sağ popülist Almanya için Alternatif'i (AfD) kastederek, "Sığınmacılara karşı günlük hayattaki nefret söyleminin, ki şu anda meclisteki AfD'den de geliyor, somut neticeleri bulunuyor” dedi.
Koalisyon hükümetinin ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer’i de eleştiren Jelpke, Seehofer'in göç konusunun olumsuz yönlerini tek taraflı olarak tartışmasının sığınmacıların hayatına ciddi etkilerinin olduğunun farkına varması gerektiğini belirtti. Seehofer, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınıyor. Haziran ayında kardeş partisi olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile iltica politikaları konusunda anlaşmazlığa düşen Seehofer, hükümet krizinin yaşanmasına neden olmuştu.
KNA,rtr,DW/DÇÜ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu
Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Suyun kenarında bunu yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum