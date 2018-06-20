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Almanya'da silah ihracat izinlerinde azalma

20.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Almanya hükümeti geçen yıl daha az silah ihraç edilmesine izin verdi.

Almanya'da silah ihracat izinlerinde azalma

NATO ve AB dışındaki ülkelere yapılan satışlarda düşüş kaydedildi.2017 yılında Almanya Hükümeti daha az askeri malzeme ve silahın dış ülkelere satılmasına izni verdi. Münferit kalemlere verilen satış izninin hacmi 600 milyon euro azalarak 6 milyar 240 milyon euroya geriledi. Silah ihracat raporunda yer alan sayılar federal hükümetin Ocak ayında açıkladığı verilerle örtüşüyor.

Almanya'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yaptığı silah ihracatı 2017 yılında 100 milyon artarak 3 milyar 795 milyon euroya ulaştı. Raporda bu gelişmenin özel siparişlerin parasal karşılığındaki artıştan kaynaklandığı ve Cezayir'den alınan savaş gemisi ve Mısır'ın verdiği denizaltı siparişleri dikkate alındığında, bu ülkelerin en çok Alman savaş malzemesi satın alanlar listesinin ilk sıralarında göründükleri belirtiliyor. İnsan haklarını ihlal etmek ve bölgesel askeri anlaşmazlıklara karışmakla suçlanan Suudi Arabistan da Almanya'dan en fazla silah ithal eden ülkeler arasında yer alıyor.

Ulusal anlaşmazlıklarda kullanıldığı için ihracat rakamlarının dikkatle izlendiği hafif silahlarda cüzi artış olduğu ve 2017'de 47,8 milyon euroluk tabanca ve diğer hafif silah ihraç edildiği açıklandı. Alman malı silahların son alıcısını saptamak üzere ilk kez 2017 yılında Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde denetleme yapıldı. Almanya hükümeti silah ihracatında son derece kısıtlayıcı uygulamalara başvurulduğunu duyurmuştu.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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