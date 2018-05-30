Almanya'da son bir yılın en yüksek enflasyonu

Tüketici fiyatlarındaki artışla, Mayıs ayında enflasyon oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Almanya'da enflasyon oranı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Benzin, gıda ve seyahat fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla enflasyon ortalama yüzde 2,2 oranında yükseldi. Bu orana en son 2017 yılı Şubat ayında ulaşılmıştı.

Federal İstatistik Dairesi’nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Nisan ile Mayıs ayları arasında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

Ekonomistler, Mart ve Nisan aylarında yüzde 1,6 oranındaki fiyat artışını baz alarak, Mayıs ayında bu oranın yüzde 2,1 olacağını tahmin etmişti. Ancak Mayıs ayı itibariyle yüzde 2,1'i gören bu oranla Almanya, Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 oranındaki enflasyon hedefinin üzerine çıkmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi genelindeki fiyat istikrarını sağlayabilmek için yüzde 2'ye yakın ancak bu oranın hemen altında bir enflasyon hedefi belirlemişti.

En fazla fiyat artışı enerjide