Almanya'da son dakika büyük panik! Dumanlar yükseliyor

Twitter adresinden açıklama yapan Alman polisi, Berlin'deki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görüldüğünü ve bu nedenle tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Polis, bölgedeki çok sayıda kişinin kurtarıldığını da duyurdu. Dumanın sebebi henüz bilinmiyor. Bu tren istasyonu, geçen sene Noel zamanı terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgeye çok yakın.