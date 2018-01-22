HABER

Almanya’da Sosyal Demokratlar'dan koalisyon görüşmelerine onay

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 12:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) ile sosyal demokratlar arasında devam eden koalisyon görüşmelerine Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) onay çıktı.

The Financial Times'daki habere göre SPD Bonn'da Pazar günü gerçekleştirdiği olağanüstü parti kongresinde 642 SPD delegesinden 362'si Merkel'in muhafazakar bloğu ile koalisyon görüşmelerinin resmi olarak başlatılmasına onay verdi.

Oylama öncesinde SPD lideri Martin Schulz partisine yeni bir hükümet kurulması için koalisyon görüşmelerine destek vermeleri çağrısı yaptı. Schulz "Avrupa Almanya'nın Avrupa için sorumluluk almasını bekliyor. Ve bu SPD olmadan mümkün olmayacak” dedi.

Dört aydır hükümet kurulamayan Almanya'da SPD ve CDU arasında bir koalisyon hükümeti kurulursa Başbakan Merkel iktidarda dördüncü kez görev alacak.

Görüşmeler sonrasında tasarı hale getirilecek koalisyon protokolü SPD'nin tüm 450 bin üyesi tarafından oylanacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Afrin operasyonunda neler oluyor? Zeytin Dalı Harekatında son dakika gelişmeler

Afrin operasyonunda neler oluyor? Zeytin Dalı Harekatında son dakika gelişmeler

Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile görüştüğünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kritik analiz! 'Putin paramparça edecek'

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Erdoğan'dan tepkisinin ardından KKTC'deki gazete saldırıya uğradı

Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

Afrin'de son durum! Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden TSK'ya savaş ilanı

Hindistan, Rusya'dan S-400 almak için görüşmelere başladı

Hindistan, Rusya'dan S-400 almak için görüşmelere başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.