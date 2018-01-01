HABER

Almanya’da sosyal medya nefret söylemi kanunu yürürlüğe girdi

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Almanya sosyal medya sitelerindeki nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasadışı içerikleri hızla kaldırılması için çıkardığı kanun yürürlüğe girdi.

Kanuna göre sözkonusu "bariz yasadışı olan” paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sitemelerine 50 milyon euroya kadar ceza verilebilecek. Kanuna göre sosyal medyanın yasadışı materyali kaldırmak çin 24 saat süresi olacak. Daha "karmaşık konularda” ise süre bir haftaya uzatılacak.

İki milyondan fazla kullanıcısı olan tüm sosyal ağlar ve medya siteleri kanundan etkilenecek.

Kanunun ana odağı Facebook, Twitter ve YouTube fakat Reddit, Tumblr ve Rus sosyal medya ağı VK'nın da uygulamadan etkilenmesi bekleniyor. Vimeo ve Flickr gibi sitelerin de kanundan etkilenme ihtimali var.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.