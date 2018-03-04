Almanya’da SPD’den Koalisyona ‘Evet’

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan hükümet arayışı, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin büyük çoğunluğunun Birlik Partileri CDU/CSU ile varılan anlaşmaya ‘Evet’ demesiyle tamamlanmış oldu.

İki hafta süren ve Berlin’de siyasi yaşamı adeta felç eden oylamada 463 bin üyeden 239 bin 604’ü ‘Evet’ oyu kullanırken,123 bin 329’u da ‘Hayır’ dedi. Oylamaya katılım oranının yüzde 78,39 olduğu belirtilirken, ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 66’yla tahminlerden daha yüksek çıktı. Genel seçimde yüzde 20,5 ile tarihin en düşük oyunu alan SPD içinde, özellikle genç nesil üyelerle, sol kanat Merkel’le koalisyon karşıtı büyük bir kampanya yürütmüş ve CDU/CSU yönetiminde hükümete karşı çıkmıştı.

SPD’li üyelerin kararı ile tam 161 gündür devam eden hükümet krizi de sona ererken, Angela Merkel’in başbakanlığı altında bir hükümetin kurulmasının önündeki bütün engeller ortadan kalktı. Bundan sonraki aşamada Merkel, Federal Meclis’te 14 Mart’ta planlanan oylamada CDU/CSU ve SPD milletvekillerinin oylarıyla dördüncü kez başbakan seçilecek ve yeni hükümet göreve başlayacak. 2013’teki genel seçimlerden sonra‚ büyük koalisyon‘ hükümeti kuran CDU/CSU ve SPD, böylece önümüzdeki dört yıl daha ülkeyi yönetirken, Merkel de 4’üncü kez Almanya Başbakanı olarak görev alacak. Basında yer alan haberlere göre, yeni hükümette dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıkları SPD’de kalacak.