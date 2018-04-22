Almanya'da SPD'ye Yeni Başkan

Almanya'da geçen yıl 24 Eylül’de yapılan genel seçimde oyları dibe vuran Sosyal Demokrat Parti SPD'de genel başkanlık koltuğuna Andrea Nahles seçildi. 1863 yılında kurulan, dünyanın en köklü sosyal demokrat partisi tarihinde ilk kez bir kadını başkanlık koltuğuna oturttu.

47 yaşındaki bir çocuk annesi Andrea Nahles, yüzde 66 oy alarak başkan seçildi. 624 delegenin 414 oyunu alan Nahles’in tek rakibi Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange ise 172 oyda kaldı. Eski başkan Martin Schulz’un Merkel’le koalisyon kurulması aşamasında dışişleri bakanlığına getirilmemesi sonrasında görevini bırakmasının ardından partinin genel başkanlığını geçici olarak Olaf Scholz yapıyordu. Schulz, Hristiyan Birlik partileri ile "Büyük Koalisyon" sözleşmesi üzerinde uzlaşmasının ardından parti genel başkanlığından çekileceğini ve bu görevi SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles'e devretmek istediğini söylemişti.

Delegelere yönelik konuşmasında 24 Eylül’de yapılan seçimde yaşanan hezimete rağmen SPD’nin "Büyük Koalisyon"da yer almasını savunan Nahles, sosyal demokratların toplum içindeki dayanışma ve adalet için mücadele vereceğini belirtti. Almanya ve diğer ülkelerde yükselen milleyetçi ve ırkçı akımları "demokrasi adına tehlike olarak" tanımlayan SPD’nin yeni başkanı, söz konusu siyasi gruplar için "Demokrasiyi kullanıyorlar ancak demokrasinin ve hukukun ilkelerine de saygı duymuyorlar" dedi.