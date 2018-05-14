Almanya’da Türk Asıllı Alman Futbolculara Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun’la, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etmesi Almanya’da tepkilere neden oldu.
Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Alman Milli Takımı’nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Grindel, "Alman Futbolu ve federasyon olarak biz, Erdoğan’ın yeteri kadar dikkate almadığı değerleri temsil ediyoruz. Bu yüzden milli oyuncularımızın Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet olmaları doğru değil" şeklinde bir açıklama yaptı. Grindel, iki futbolcunun bu buluşmayla Alman federasyonunun uyum çalışmalarına da zarar verdiğini öne sürdü.
Cem Özdemir: “Erdoğan’a imzalı forma verilmesi çirkin bir seçim yatırımıdır”
Yeşiller Partisi eski Eşbaşkanı Cem Özdemir, Özil ve Gündoğan’ı "Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek veriyorlar" şeklinde eleştirirken, özellikle Manchester City forması giyen Gündoğan’ı eleştirdi.
Türk asıllı Alman yıldızın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde "Sayın Cumhurbaşkanı’ma saygılarımla" imzalı bir forma hediye etmesini "çirkin bir seçim yardımı" olarak tanımlayan Özdemir, "Alman Milli Takımı’nda oynayan bir futbolcunun cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’dir, başbakanı ise Angela Merkel’dir. Parlamentosu da Ankara’da değil, Berlin’de bulunan Bundestag’dır" diye konuştu.
Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi sözcülerinden Thorsten Weiss, Özil ve Gündoğan’ın milli takım kadrosundan çıkarılmasını istedi. "Bu iki oyuncunun maçlardan önce neden milli marşı söylemediği anlaşıldı" diyen AfD’li politikacı, "Erdoğan’ı başkanı olarak gören bir futbolcu, Alman milli takımnında yer alamaz" şeklinde görüş belirtti.
AfD Parlamento Grubu Başkanı Alice Weidel, "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı’nda oynasınlar" derken, Gündoğan’ın Almanya’da yetişen Türkiye kökenli gençlerin Almanya’ya değil, anavatanlarına bağlı olduklarını kanıtladığını iddia etti.
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la ilgili tartışmaların, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw’ün Rusya’daki Dünya Kupası’na katılacak kadroyu açıklamasından bir gün önce başlaması dikkat çekti. Löw, bundan kısa bir süre önce her iki oyuncunun yerinin garanti olduğunu söylemişti.
Özdil, Alman milli marşını okumamıştı
Mesut Özil, 2014 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında Alman milli marşını okumadığı için eleştirilmişti. Almanya’da beş defa yılın futbolcusu seçilen, Almanya’da Schalke ve Bremden’de oynadıktan sonra, Real Madrid’e, oradan da Arsenal’a transfer olan Özil, 2014’te Alman Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nı kaldırdı. Mesut Özil, geçen yıl verdiği bir röportajda, gençliğinde Almanya’da dışlandığını belirterek, "Almanya için oynuyorum Türkiye’yi kalbimde taşıyorum" demişti.
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