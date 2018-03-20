Almanya'da Türk Camilerine Saldırılar Sürüyor

Almanya'da camiler ve Türk kuruluşlarına yönelik saldırılar sürüyor. Pazartesi gecesi Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde bir camiye molotof kokteyli ile kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Polis, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) adlı örgüte bağlı caminin yakınında yanıcı maddeyle dolu üç şişe bulduklarını açıkladı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, saldırının yapıldığı caminin üstündeki binada bir Türk manavı ve çok sayıda dairenin de bulunduğu öğrenildi.

Geçen günlerde çeşitli kentlerde camilere yanıcı maddeler atılmış, bazı Türk iş yerlerine yönelik saldırılar da kayıtlara geçmişti. Saldırı yapılan cami ve iş yerlerinin duvarlarına yazılan sloganlar, eylemleri TSK’nin Afrin operasyonu ile ilişkilendirirken, terör örgüt PYD/PKK yandaşları, en az iki camiye yapılan saldırılarla ilgili görüntüleri kendi internet sayfalarında paylaşarak saldırıları üstlenmişti.

Öte yandan Federal İçişleri Bakanlığı, bu yılın başından bu yana Türk cami ve kuruluşlarına yönelik 37 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Polisin, saldırıların "Kürt yanlısı kişi veya gruplar" tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu açıklayan bir bakanlık sözcüsü, Almanya'nın uzun zamandır bu ülkede yaşayan Türk ve Kürtlerden ötürü "Türk-Kürt çatışmasının aynası ve yansıdığı alan" olduğunu öne sürdü.