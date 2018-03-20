Almanya'da Türk Camilerine Saldırılar Sürüyor

Almanya'da camiler ve Türk kuruluşlarına yönelik saldırılar sürüyor. Pazartesi gecesi Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde bir camiye molotof kokteyli ile kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Polis, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) adlı örgüte bağlı caminin yakınında yanıcı maddeyle dolu üç şişe bulduklarını açıkladı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, saldırının yapıldığı caminin üstündeki binada bir Türk manavı ve çok sayıda dairenin de bulunduğu öğrenildi.
Geçen günlerde çeşitli kentlerde camilere yanıcı maddeler atılmış, bazı Türk iş yerlerine yönelik saldırılar da kayıtlara geçmişti. Saldırı yapılan cami ve iş yerlerinin duvarlarına yazılan sloganlar, eylemleri TSK’nin Afrin operasyonu ile ilişkilendirirken, terör örgüt PYD/PKK yandaşları, en az iki camiye yapılan saldırılarla ilgili görüntüleri kendi internet sayfalarında paylaşarak saldırıları üstlenmişti.
Öte yandan Federal İçişleri Bakanlığı, bu yılın başından bu yana Türk cami ve kuruluşlarına yönelik 37 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Polisin, saldırıların "Kürt yanlısı kişi veya gruplar" tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu açıklayan bir bakanlık sözcüsü, Almanya'nın uzun zamandır bu ülkede yaşayan Türk ve Kürtlerden ötürü "Türk-Kürt çatışmasının aynası ve yansıdığı alan" olduğunu öne sürdü.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ, geçen hafta yaptığı açıklamada, sadece yılbaşından bu yana Almanya'da 27 camiye saldırı düzenlendiğini, 2017 yılının tamamında bu sayının 100 olduğunu belirtmişti. Müslümanlara ait çatı örgütlerinin temsilcileri, Alman siyasetçilerin ve kamuoyunun Müslümanlara karşı şiddete sessiz kaldığını belirterek, güvenlik birimlerinin saldırıları engellemek için yeterince çaba göstermediğini savunuyor. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert Cuma günü bir açıklama yaparak camileri ve Müslüman kuruluşlarını hedef alan saldırıları "tiksindirici" olarak nitelemiş, saldırılara hiçbir gerekçe gösterilemeyeceğini söylemişti.
Başbakan Angela Merkel ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in cami saldırıları ile ilgili tavır almaması İslami cemaatlerde rahatsızlığa yol açarken, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, “Bu terör ve şiddet olaylarına karşı demokrasiyi, hukuk devletini ve insan haklarını dilinden düşürmeyenlerin sessiz kalmalarını ve birkaç göstermelik üzüntü ifadesiyle geçiştirmelerini hayret ve ibretle takip ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.
Büyükelçi Aydın, “Çifte standart ve ikiyüzlülüğe bir an önce son verilmesini bekliyor, vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın korunması, saldırganların da bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmaları talebimizi bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz.” şeklinde konuştu.
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