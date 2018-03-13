Almanya’da Türk kuruluşlarına saldırılar sürüyor

Polis, saldırıların Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri harekatı ile bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Almanya'nın çeşitli kentlerinde Türklere ait cami ve kuruluşlara hafta sonundan bu yana düzenlenen taşlı ve molotofkokteylli saldırılar sürüyor.

Hamburg'un Schanzenviertel semtindeki bir Türk restoranının Salı sabaha karşı camlarının kırıldığı bildirildi. Polis yetkilileri, maskeli iki kişinin geceyarısından kısa bir süre sonra restoranın sekiz camından beşini taş atarak kırdığını açıkladı. Bunun yanı sıra restoranın dış cephesine boya atıldığı belirtildi. Polisin verdiği bilgilere göre, olay yerinde yapılan incelemelerde Türkiye'nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile bağlantısı olabilecek sloganların sprey boya ile yazıldığı tespit edildi.

Saldırı sırasında restoranda müşterilerin bulunduğunu belirten polis yetkileri, olayda yaralanan olmadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Köln Eyüp Sultan Camii'nin duvarı kirletildi

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kalk Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına Afrin ile bağlantılı sloganlar yazıldı. Polis sözcüsü, saldırının siyasi boyutunun bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan fotoğraflarda, caminin duvarına Almanca olarak "Her yer Afrin” (Afrin ist überall) ve "YPG” yazıldığı görüldü.