Almanya’da Türkiye Kökenli Kadınlar Yıllar Geçtikçe Güçleniyor

Dünya çapında “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bu gün çerçevesinde kadınların sorunlarına dikkat çekiliyor. Kadınlar hemen her ülkede ayrımcılık, eşitsizlik, şiddet ve baskılarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. En büyük sorunlardan biri olan fırsat eşitliği ise gelişmekte olan ülkelerde çoğu kez sadece kağıt üzerinde kalırken,bir çok ülke ise kadınla erkek arasındaki eşitliği kategorik olarak reddediyor.

Kadınlar Batı dünyasında da eşit haklara sahip değil. Nitekim Almanya’da gelirlerin denk hale getirilmesi, daha fazla kadının kariyer fırsatına sahip olması ve çocuk izni ya da yarı zamanlı çalışma gibi sorunlar bu bağlamda tartışılan konulardan sadece bazı örnekler. 2016 verilerine göre, Almanya'da çalışan kadınlar, aldıkları ortalama 16,26 Euroluk saat ücretiyle ortalama 20,71 Euro saat ücreti elde eden erkeklerden yüzde 21 daha az ücret aldı. Yönetici pozisyonunda çalışan kadın sayısı ise erkeklerle kıyaslandığında çok daha az. Almanya’da 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yasa gereği Frankfurt Borsası’nda kayıtlı 108 işletmenin yönetim kurullarındaki kadın oranının yüzde 30 olması için gönüllülük esaslı kota uygulaması başlamıştı. Ancak 2017 yılı sonu rakamlarına göre söz konusu şirketlerde kadın yönetici ve yönetim kurulu üyesi oranı sadece yüzde 17,3’e çıkabildi.