Almanya’da Türklere Ait Yerlere Saldırılarda PKK Şüphesi

Almanya’nın çeşitli kentlerinde Türklere ait cami, dernek ve lokantalara hafta sonundan bu yana düzenlenen saldırılar sürüyor. Son olarak Salı gecesi Hamburg’da bulunan bir Türk restoranına boyalı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında restoranda müşterilerin bulunduğunu belirten polis yetkileri, mekanın camlarının kırıldığını, ancak olayda yaralanan olmadığını ifade etti.
Geçen hafta sonunda başlayan saldırılar dizisinde, Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Eyüp Sultan Camisi'nin duvar ve camlarına yazılar yazılmış, Ludwigshafen kentinde bir Türk süpermarketle, Berlin'deki bir Türk restorana yönelik taşlı saldırı düzenlenmişti. Gütersloh kentinde ise bir Türk otomobil galerisi kundaklandı. Hamburg'da ve Berlin’de iki bankanın camları kırılırken, duvarlarına da sloganlar yazıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatan polis saldırıların arkasında politik nedenlerin olduğundan hareket ediyor.
Saldırlarda duvarlara yazılan sloganların TSK'nın 20 Ocak tarihinde Afrin'e yönelik havadan ve karadan başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu" ile ilgili olması nedeniyle, saldırıları terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği tahmin ediliyor. Bazı saldırılar ise PKK/YPG’ye yakın internet siteleri üzerinden üstlenilmiş durumda. DİTİB’den yapılan açıklamaya göre, Almanya’da yılbaşından bu yana saldırılan cami sayısı 25'i buldu.
Saldırılar Türkiye’de de tepkilere neden oluyor ve Ankara olayların faillerinin yakalanmasını istiyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Ankara Büyükelçisinin Dışişleri'ne çağrılarak gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarı yapıldığını ve konuyla ilgili bir nota verildiğini açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışından Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Emre Çam ise, Pazar günü Frankfurt şehrinde düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağını yakan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çam, ayrıca Avrupa'da yaşayan vatandaşların provokasyona gelmemelerini ve sağduyulu davranarak çatışmalardan, gerginliklerden kaçınmalarını istedi. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu da, vatandaşların soğukkanlı kalması gerektiğini belirtiyor ve Alman yetkililerin Türk kurumlarını koruması çağrısında bulunuyor.
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