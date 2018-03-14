HABER

Almanya’da Türklere Ait Yerlere Saldırılarda PKK Şüphesi

14.03.2018 18:01 | Son Güncelleme

Almanya’nın çeşitli kentlerinde Türklere ait cami, dernek ve lokantalara hafta sonundan bu yana düzenlenen saldırılar sürüyor. Saldırıları terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği tahmin ediliyor

Almanya’da Türklere Ait Yerlere Saldırılarda PKK Şüphesi

Almanya’nın çeşitli kentlerinde Türklere ait cami, dernek ve lokantalara hafta sonundan bu yana düzenlenen saldırılar sürüyor. Son olarak Salı gecesi Hamburg’da bulunan bir Türk restoranına boyalı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında restoranda müşterilerin bulunduğunu belirten polis yetkileri, mekanın camlarının kırıldığını, ancak olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

Geçen hafta sonunda başlayan saldırılar dizisinde, Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Eyüp Sultan Camisi'nin duvar ve camlarına yazılar yazılmış, Ludwigshafen kentinde bir Türk süpermarketle, Berlin'deki bir Türk restorana yönelik taşlı saldırı düzenlenmişti. Gütersloh kentinde ise bir Türk otomobil galerisi kundaklandı. Hamburg'da ve Berlin’de iki bankanın camları kırılırken, duvarlarına da sloganlar yazıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatan polis saldırıların arkasında politik nedenlerin olduğundan hareket ediyor.

Saldırlarda duvarlara yazılan sloganların TSK'nın 20 Ocak tarihinde Afrin'e yönelik havadan ve karadan başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu" ile ilgili olması nedeniyle, saldırıları terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği tahmin ediliyor. Bazı saldırılar ise PKK/YPG’ye yakın internet siteleri üzerinden üstlenilmiş durumda. DİTİB’den yapılan açıklamaya göre, Almanya’da yılbaşından bu yana saldırılan cami sayısı 25'i buldu.

Saldırılar Türkiye’de de tepkilere neden oluyor ve Ankara olayların faillerinin yakalanmasını istiyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Ankara Büyükelçisinin Dışişleri'ne çağrılarak gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarı yapıldığını ve konuyla ilgili bir nota verildiğini açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışından Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Emre Çam ise, Pazar günü Frankfurt şehrinde düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağını yakan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çam, ayrıca Avrupa'da yaşayan vatandaşların provokasyona gelmemelerini ve sağduyulu davranarak çatışmalardan, gerginliklerden kaçınmalarını istedi. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu da, vatandaşların soğukkanlı kalması gerektiğini belirtiyor ve Alman yetkililerin Türk kurumlarını koruması çağrısında bulunuyor.

Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bittiBaba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

İlginizi Çekebilir

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.