Almanya'da ücretsiz toplu taşımacılık planı

Almanya'da hava kirliliğini azaltmak için beş pilot kentte kısa mesafeli toplu taşımanın ücretsiz yapılması planı tartışmalara yol açtı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, işbaşındaki geçici hükümetin hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik önerilerini içeren bir mektubu AB Komisyonu’na ilettiğini, ancak önlemlerin henüz plan aşamasında olduğunu vurguladı.

Seibert kısa mesafelerde ücretsiz toplu taşıma konusunda öncelikle eyaletler ve belediyelerle görüş alış verişinde bulunacaklarını belirtti.

Almanya Çevre Bakanlığı’nın bir sözcüsü ise AB Komisyonu’na gönderilen mektupta pilot kentler olarak seçilen Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen ve Mannheim'da bazı önlemlerin denenmesinin planlandığını, bu çerçevede sınırlı bir süre için ücretsiz taşımacılığın test edilebileceğini belirtti. Sözcü, sonuçta yerel yönetimlerin bu konuda ne yapacaklarına kendilerinin karar vereceğini de vurguladı.

Almanya’da işbaşındaki geçici hükümetin hava kirliliğini azaltmak üzere AB Komisyonu’na gönderdiği mektup Salı günü kamuoyuna yansımış, önerilen önlemler arasında "otomobil sayısının azaltılması için yerel yönetimlerle birlikte ücretsiz kısa mesafe toplu taşımacılığın da ele alınması" yer almıştı.