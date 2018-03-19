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Almanya’da ‘Yalnız Kurt’ Uyarısı

19.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Irak ve Suriye'de yürütülen askeri operasyonlarda sona gelindiğine işaret Alman güvenlik birimleri, Almanya’ya dönebilecek ‘yabancı cihatçılar’ tehlikesine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunurken, IŞİD’in cephede kaybetmesine rağmen varlığını devam ettirdiğini savunuyor

Almanya’da ‘Yalnız Kurt’ Uyarısı

IŞİD'le mücadele, terör örgütünün 2014 yılının Haziran ayı sonrasında Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesi, ardından Irak'ta ve Suriye'de ilerleyişini sürdürüp geniş bir alanı kontrol etmeye başlaması ile tüm dünyanın en öncelikli konularından biri oldu.

Selefi ideolojiye sahip IŞİD işgal ettiği bölgeleri birleştirerek ‘hilafet devleti’ kurduğunu ilan ederken, çok sayıda ülkede IŞİD imzalı terör saldırıları yaşandı. IŞİD ile mücadele için ABD önderliğinde aralarında Türkiye’nin yanısıra 60'tan fazla ülkenin katılımıyla kurulan koalisyon, geride kalan yıllarda verilen mücadelede örgüte büyük darbe vurdu. IŞİD’in Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının ardından bünyesindeki yabancı cihatçıların geldikleri ülkelere geri dönebilecekleri ve bunun oluşturacağı tehdit uzun süredir tartışılan konular arasında.

Irak ve Suriye'de yürütülen askeri operasyonlarda sona gelindiğine işaret Alman güvenlik birimleri, Almanya’ya dönebilecek ‘yabancı cihatçılar’ tehlikesine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunurken, IŞİD’in cephede kaybetmesine rağmen varlığını devam ettirdiğini savunuyor.

Uzmanlar IŞİD ve ideolojisiyle uzun vadeli bir mücadele sürecinin gerekli olduğuna vurgu yaparken, örgüte bağlı çevrelerin Almanya'da internet platformları üzerinden gençleri radikalleştirmeye devam ettiğini de savunuyorlar. Nitekim dış istihbarattan sorumlu BND, iç istihbarattan sorumlu BfV ve diğer güvenlik birimleri IŞİD’in örgüt üyelerine ve sempatizanlarına son zamanlarda internet üzerinden artan bir şekilde ‘yalnız kurt olun’ çağrısında bulunduğunu tespit etmiş durumda.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın hazırladığı güncel analizinde, "yalnız kurtların sayısı ve çeşitliliği artan çağrılarının, bir doğal propaganda halini aldığı ve gittikçe daha geniş destek bulduğu" belirtilirken, cihadist propagandanın giderek ‘yalnız kurtlar’ üzerine kurulduğu da tespit edildi. Siber mesajları ve internet üzerinden yapılan sohbetleri takibe alan istihbarat yetkilileri, IŞİD’in Batı ülkelerindeki yandaşlarına anaokullarını ve çocuk hastanelerini saldırı hedefi olarak gösterdiği uyarısını yaptı.

Dış istihbarattan sorumlu haber alma teşkilatı BND’nin Başkanı Hans Georg Maassen kısa bir süre önce, Almanya'nın terör tehditi altında olduğunu belirterek, ‘yalnız kurt’ olarak tanımladığı internet ortamında kendi kendilerine radikalleşen özellikle de genç cihatçıları takip etmenin zor olduğunu söylemişti. 2016 yılında Almanya’da gerçekleşen beş radikal İslamcı saldırıdan üçünün gençler tarafından düzenlendiğini örnek veren Maassen, "Almanya'da yeni bir cihatçı kuşak yetişiyor" uyarısında bulunmuştu. İstihbarat yetkilileri Almanya'da şiddet eğilimli 1900 kadar radikal İslamcı militan olduğundan yola çıkıyor.

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