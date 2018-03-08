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Almanya'da yaşlanma korkusu büyüyor

08.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

Alman nüfusunda yaşlıların oranı yükselmeye devam ederken, yaşlanmanın getireceği toplumsal ve ekonomik sonuçların yarattığı endişe de büyüyor.

Almanya'da yaşlanma korkusu büyüyor

Emeklilikte çalışmak isteyenlerin sayısı ise katlanarak artıyor.Almanya'da toplumdaki yaşlanmanın riskler doğuracağı düşüncesini taşıyanlar artıyor. Bertelsmann Vakfı'nın anketine göre Almanların üçte ikisi nüfus yapısının değişmesinin yaşlılıkta fakirleşmeye, emeklilik yaşının yükseltilmesine ve emeklilik primlerinin artmasına yol açacağını düşünüyor. Nüfustaki yaşlanmanın sorunlara yol açacağını belirtenlerin oranı 2014 yılında yüzde 55 iken bu oran üç yılda yüzde 65'e çıktı.

Daha uzun süre çalışmaya hazır olduğunu söyleyenler de artıyor. 2002 yılında ankete katılanların yüzde 52'si erken yaşta emekli olmayı tercih ettiğini belirtirken, 2017 yılında bu oran yüzde 25'e geriledi. Emeklilik yaşına geldikten sonra da çalışmak isteyenlerin oranı ise aynı sürede yüzde 5'ten yüzde 12'ye yükseldi.

Geleceğin mesleği: Bakıcılık

Araştırmayı yöneten Andre Schleiter "resmi emeklilik yaşından önce çalışma hayatını kapatmak isteyenlerin oranındaki düşüşün kendileri için sürpriz olduğunu" söyledi. Anketin şaşırtıcı bir diğer sonucu da, ankete katılanların çoğunluğu Almanya'yı toplumsal risklerin beklediğini belirtirken, bu risklerden bizzat etkilenebileceğini düşünenlerin oranının yüzde 25'te kalmasıydı.

Bertelsmann Vakfı'nın anketine göre Almanlar hükümetin bakıcılık mesleğini cazip hale getirmesini ve özel emeklilik sigortasına teşvik uygulanmasını arzuluyorlar. Nüfustaki yaşlanmaya karşı alınabilecek önlemler konusunda ankete katılanların somut önerilerde bulunmaları da dikkat çekti.

Önümüzdeki on yılda, doğum oranının yüksek olduğu dönemde dünyaya gelenler emekliye ayrılacak. Halen emeklilik sigortasına prim ödeyen bu kitle yakında emekli maaşına bağlanacak.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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