Almanya’da yeni DİTİB camisine halktan onay çıkmadı

Kasaba halkı arazinin DİTİB’e devrine onay vermedi.Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Kaufbeuren kasabasında yeni bir caminin inşası için referandum düzenlendi. Kasaba belediyesinin yeni bir cami için sanayi bölgesinde yer alan 5 bin metrekarelik bir araziyi Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) tahsis etmesine kasaba halkından onay çıkmadı.

Kaufbeuren'de Pazar günü düzenlenen referandumda oylamaya katılanların yüzde 59,6'sı arazinin DİTİB'e verilmesine "hayır” derken, onaylayanların oranı yüzde 40.4'te kaldı. Kararın geçerli olması için 34 bin seçmenden en az yüzde 20'sinin oy kullanmasının gerekli olduğu referanduma katılımın yaklaşık yüzde 45 olduğu açıklandı.

Söz konusu arazi bir miras hukuku anlaşması çerçevesinde önümüzdeki 99 yıl için Kaufbeuren Derneği'ne bırakılmıştı. Bu nedenle, DİTİB'le arazinin devrini görüşmek isteyen Kaufbeuren belediyesi caminin inşası için tek başına karar alamıyor. Caminin inşasına karşı başlatılan imza kampanyasında referandum için gerekli 900 imzanın oldukça üzerinde olan 3 bin 250 imzaya ulaşılınca belediye söz konusu oylamayı düzenlemek durumunda kalmıştı.