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Almanya’da yeni DİTİB camisine halktan onay çıkmadı

23.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

Almanya’da DİTİB’in Kaufbeuren kasabasında belediye arazisine inşa etmek istediği cami için referandum düzenlendi.

Almanya’da yeni DİTİB camisine halktan onay çıkmadı

Kasaba halkı arazinin DİTİB’e devrine onay vermedi.Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Kaufbeuren kasabasında yeni bir caminin inşası için referandum düzenlendi. Kasaba belediyesinin yeni bir cami için sanayi bölgesinde yer alan 5 bin metrekarelik bir araziyi Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) tahsis etmesine kasaba halkından onay çıkmadı.

Kaufbeuren'de Pazar günü düzenlenen referandumda oylamaya katılanların yüzde 59,6'sı arazinin DİTİB'e verilmesine "hayır” derken, onaylayanların oranı yüzde 40.4'te kaldı. Kararın geçerli olması için 34 bin seçmenden en az yüzde 20'sinin oy kullanmasının gerekli olduğu referanduma katılımın yaklaşık yüzde 45 olduğu açıklandı.

Söz konusu arazi bir miras hukuku anlaşması çerçevesinde önümüzdeki 99 yıl için Kaufbeuren Derneği'ne bırakılmıştı. Bu nedenle, DİTİB'le arazinin devrini görüşmek isteyen Kaufbeuren belediyesi caminin inşası için tek başına karar alamıyor. Caminin inşasına karşı başlatılan imza kampanyasında referandum için gerekli 900 imzanın oldukça üzerinde olan 3 bin 250 imzaya ulaşılınca belediye söz konusu oylamayı düzenlemek durumunda kalmıştı.

DİTİB yeni bir arazi arayacak

Kaufbeuren Belediye Başkanı Stefan Bosse, oylamaya bu denli yüksek katılım olmasının konunun kasaba halkını oldukça etkilediğine işaret ettiğini söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Belediye Başkanı, "Zannediyorum ki bu tartışma Türkiye'ye karşı tutum ve göç sorunsalı gibi daha büyük problemlerle iç içe geçti” diye konuştu. Bosse, DİTİB'in bu karardan sonra bir başka arazi arayışına gireceğini ve belediyenin özel mülkiyet üzerinde artık söz hakkı bulunamayacağından "bir fırsatın elden kaçırıldığını” söyledi.

Kaufbeuren DİTİB temsilcisi Osman Öztürk, yaptığı açıklamada karara "oldukça şaşırdığını” ancak sonucu kabul etmek durumunda olduğunu ifade etti. Şimdi özel bir arazi arayışına girebileceklerini ifade eden Öztürk, kararın olumlu bir yanının da olduğunu belirterek, karardan sonra Müslümanların kendilerini teselli etmek isteyen vatandaşlardan ve kiliselerden yoğun bir destek gördüğünü söyledi.

DİTİB yeni camiye gerekçe olarak kasabadaki bir yerleşim bölgesinde bulunan caminin kapasite olarak yetersiz kalmasını gösteriyor.

"Mehr Demokratie” (Daha Fazla Demokrasi) adlı derneğin verilerine göre, Almanya'da bir cami için düzenlenen ilk referandum 2002 yılında Hessen eyaletinin Schlüchtern kasabasında gerçekleştirilmişti. Referandumda çoğunluk cami inşasına "evet" demişti.

dpa,KNA/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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