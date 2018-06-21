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Almanya'da yeni saldırı tehdidi: Biyolojik silah

21.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Köln’deki bir evde zehirli risin maddesi bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi veren Federal Başsavcı'ya göre Almanya biyolojik silahlarla düzenlenebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olmalı.

Almanya'da yeni saldırı tehdidi: Biyolojik silah

Alman birinci televizyon kanalı ARD'ye konuşan Federal Başsavcı Peter Frank, Köln'de geçen hafta Tunuslu bir zanlının evinde zehirli madde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcı Frank, Almanya'da biyolojik silahlarla saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Güvenlik birimlerinin uzun süredir saldırıların farklı biçimlerde düzenlenebileceği tehlikesi üzerinde durduğunu söyleyen Frank, "Teröristler bu konuda çok yaratıcı olabilir ve bütün senaryoları deneyebilir. Buna biyolojik silah tehdidi de dâhil. Buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Frank, geçen hafta Köln'de gözaltına alınan Tunus vatandaşı zanlının radikal İslamcı çevrelerle ilişki içinde olduğunu belirtti. Başsavcı, zanlının iki kez Türkiye üzerinden IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitme teşebbüsünde bulunduğunu söyleyen ancak bunu başaramadığını ifade etti. Başsavcı Frank'a göre zanlı şu an IŞİD üyesi değil.

Tunus vatandaşı Seif A.H. polisin evinde yaptığı aramanın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Başsavcılığın verdiği bilgiye göre, zanlının evinde yapılan aramada 84,3 miligram zehirli risin ele geçirilmişti. Risin, keneotu bitkisinin tohumundan üretiliyor.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch Çarşamba günü yaptığı açıklamada, zanlının internetten sipariş ettiği zehirli maddelerle biyolojik silah yaparak somut bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtmişti.

AFP,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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