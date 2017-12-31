Almanya'da Yılbaşı Eğlencelerinde Taciz İhtimaline Karşı Önlem

İçişleri Bakanlığı taciz olaylarına karşı ve genel olarak ülke çapında asayişi sağlamak için görevli polis sayısının arttırıldığını ve sıkı güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.Berlin'de yapılacak yeni yıl kutlamalarında kadınlar için ilk kez ‘güvenli bölge' oluşturulurken, Köln'de ise mültecilere yönelik hazırlanan ve açık hava eğlencelerine girilecek yerlerde dağıtılacak ve ‘kadınlara ve genç kızlara saygı' konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler hazırlandı. Ayrıca isteyenler üzerinde ‘Respekt' (saygı) yazılı ücretsiz kol bileziklerini takarak, taciz konusunda duyarlı olduklarını gösterebilecekler. Geçen yıl yılbaşı gecesi, Köln'deki tren istasyonu ve Dom Katedrali çevresinde, ‘görünümlerinden' Kuzey Afrikalı ve mülteci oldukları tahmin edilen yüzlerce kişi polis tarafından tren istasyonun arkasındaki bir meydanda çembere alınarak saatlerce bekletilmişti.

Bu çerçevede gözler özellikle başkent Berlin ve Köln'e çevrilmiş durumda. İki yıl önceki yılbaşı gecesinde Köln merkezi tren istasyonu ile tarihi Dom Katedrali arasında bulunan alanda 1000 kadar mültecinin toplanarak, Alman kadınlara tacizde bulunduğu ileri sürülmüş, bu haber Alman kamuoyunda bugüne dek süren tartışmaları başlatmıştı.

Yüz binlerce kişinin katılması beklenen başkent Berlin'deki eğlencede ‘güvenli bölge' oluşturulması kararının ise cinsel taciz endişeleri sonucu alındığı duyuruldu. Buna göre, saldırıya uğrayan ya da taciz tehlikesi hisseden kadınlar, Alman Kızılhaç'ının kontrolündeki ‘güvenli bölge'ye giderek destek alabilecek, gerekirse polisten yardım isteyebilecek. Söz konusu bölgenin, neredeyse iki kilometre uzunluğundaki eğlence bölgesinde olası taciz olaylarını engellemeyecek olması, mültecilerin tümden töhmet altında bırakılması, ayrıca kadınlara ayrımcılık yapıldığı yorumları eleştirilere neden oluyor. Kadın kuruluşları, olası tacizciler yerine tacize uğrayan kadınların bir bölgeye hapsedileceğini ve bunun kadınlara yönelik ayrımcılık oluşturduğunu ifade ediyor. Alman Polis Sendikası da kadınlar için güvenli alan planlarını eleştirdi. Sendika sözcüsü Wendt, bunun "dehşet verici bir mesaj” olduğunu belirterek "Bu şekilde şu söylenmiş oluyor. Almanya'da yılbaşı eğlencelerinde güvenli ve güvensiz bölgeler var” dedi.

İki yıl önce Köln'de kadınlara saldıranların mülteciler olduğu iddiaları, yalnızca 2015'te 900 bin göçmenin geldiği Almanya'daki göçmen karşıtlığını güçlendirmişti. Birçok siyasi analizci, o zaman yaşanan olayların ırkçı Almanya için Alternatif partisi (AfD) tarafından sömürüldüğünü, olayların bilinçli bir şekilde abartılarak, yabancı düşmanlığının körüklendiğini ve sonuçta AfD'nin 2017'deki genel seçimde aldığı başarının temellerinden birini oluşturduğunu öne sürüyor.