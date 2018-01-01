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Almanya'da yılbaşı kutlamalarında 2 ölü

01.01.2018 14:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Almanya'da yılbaşı gecesi havai fişekler eşliğinde yapılan kutlamalar can aldı.

Brandenburg eyaletinde meydana gelen kazalarda, iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Almanya'da ülkenin hemen her yerinde vatandaşların yılbaşı kutlamalarında kullandığı havai fişeklerin kaza bilançosu yeni yılın ilk gününde belirmeye başladı. Yılbaşı gecesinde iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brandenburg eyaletindeki kutlamalarda meydana gelen çok sayıda kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da ağır yaralandığı açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, iki farklı kazada Potsdam yakınlarında 19 ve Guscow-Platkow'da da 35 yaşında olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği, Rheinsberg'de de 11 yaşında bir erkek çocuğun kutlama fişeği nedeniyle ağır yaralandığı bilgisi verildi.

Çocuğun, Almanya'da kullanılması yasak olan bir kutlama fişeğine hedef olduğu belirtildi. Daha ziyade havai fişeklerin ateşleyicisi olarak kullanılan patlayıcı ağır tahribata yol açabiliyor.

DW/AFP/dpaGA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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