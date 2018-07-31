Almanya'da yılın en sıcak günü

Almanya'da 39,2 santigrat derece ile yılın en sıcak günü kaydedilirken uzmanlar felaketlere karşı uyarıda bulunuyor.Avrupa'da bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası günlük hayatı olumsuz etkilerken, özellikle gıda ve taşımacılık sektörlerinde maddi kayba neden oluyor.
Almanya'daki Ren ve Elbe nehirlerinde su seviyelerinde ciddi düşüş nedeniyle balıklar nefes alamaz hale gelirken, haftasonu Hamburg kenti civarındaki göletlerden yaklaşık beş ton ölü balık toplandı.
Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İsviçre Balıkçılık Federasyonu Başkanı Philipp Sicher, "Önümüzdeki hafta gibi yakın bir zamanda bir trajedi yaşanabilir" açıklamasında bulundu.
Birçok yerde itfaiye görevlileri göletlerdeki oksijen miktarını yükseltmek için su pompalamaya başladı.
Almanya'daki nükleer santrailler, azalan ve ısınan su kaynaklarının reaktörleri ısıtmada yetersiz kalması nedeniyle üretim kapasitelerini azaltırken, ülkenin doğusundaki Oder nehrindeki taşımacılık faaliyetleri azalan su seviyesi nedeniyle durduruldu.
Öte yandan Almanya'da 2018 yılının en sıcak günü 39,2 santgrat derece ile Saksonya-Anhalt eyaletindeki Bernburg kasabasında kaydedildi.
Çiftçilerden hasat yardım talebi
Sıcak hava dalgasından dolayı tarım ürünleri hasadında da ciddi düşüşler yaşanıyor. Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukweid, çiftçilerin bu yılki hasadının geçen yıla göre yüzde 20 azalmasını beklediklerini söyledi.
Rukweid, son 12 haftada yağışların azalması nedeniyle kanola hasadında ise yüzde 30'luk bir azalma beklendiğini ekledi ve çiftçilerin, kayıplarının telafisi için devletten bir milyon euroluk finansal destek talebinde bulunduklarını belirtti.
Patates üreticileri de hasatlarında dörtte birlik bir düşüş beklediklerini ve önümüzdeki sene patates kızartmalarının sadece daha pahalı değil, aynı zamanda patateslerin boyutundaki küçülmeden dolayı daha kısa olacağını kaydetti.
Denizler de etkileniyor
Baltık Denizi'nin sularında olağanüstü bir ısınma yaşanırken, bazı noktalarda su sıcaklığının 23 santirgrat dereceyi geçtiği kaydedildi. Polonya'nın Baltık kıyısındaki 50 plaj ısınan sularda üreyen zehirli bir bakterinin yayılması nedeniyle halka kapatıldı.
Almanya'nın kuzeyindeki Wildeshausen'da bir otobüsün klimasının bozulması nedeniyle fenalaşan 20 çocuğa sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. İsviçre'nin Zürih kentinde de polis köpeklerine, asfaltın ısınması dolayısıyla patileri yanmasın diye özel ayakkabılar giydirildi. Ülkede ayrıca Çarşamba günü milli bayram vesilesiyle düzenlenecek havai fişek gösterileri, orman yangınlarının çıkma ihtimalinden dolayı bazı bölgelerde yasaklandı.
Orman yangınları artıyor
Sıcaklar nedeniyle orman yangınlarının çıkma ve yayılma ihtimali tüm kıtada artış gösteriyor. Geçen hafta Pazartesi günü Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında birçok farklı noktada başlayan orman yangınlarında şu ana kadar en az 92 kişi yaşamını yitirdi.
İspanya'nın 50 idari bölgesinin 27'sinde sıcaklıktan dolayı "aşırı risk" ilan edilirken, Portekiz'de ise Sağlık Bakanlığı yetkilileri, rüzgarlarla birlikte Kuzey Afrika'dan gelecek kum fırtınalarına karşı uyarıda bulundu. Ülkede ek olarak 11 bin itfaiye görevlisi ve 56 hava aracı orman yangını tehlikesine karşı alarm durumuna getirildi.
Sıcakların kazananı da var
Almanya'daki bira üreticileri sıcak hava dalgası dolayısıyla 2018'in ilk yarısında geçen yıla oranla satışlarda yüzde 0,6'lık bir artış olduğunu açıkladı. Alman Bira Üreticileri Birliği Sözcüsü Marc-Oliver Huhnholz özellikle alkolsüz içeceklerine büyük bir talep olduğunu kaydetti.
Danimarka'da da Meteoroloji Enstitüsü, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1920 yılından bu yana en güneşli Temmuz ayının yaşandığını açıkladı ve yerel TV2 televizyonu alkollü içeceklerdeki tüketimin genel olarak azaldığını, alkolsüz bira, maden suyu ve beyaz şarap tüketiminde büyük bir artış kaydedildiğini bildirdi.
DW,dpa,AP/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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