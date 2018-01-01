Almanya’da Yoğun Güvenlik Önlemleri Etkisini Gösterdi

Almanya'da yeni yıl kutlamalarında yetkililere göre bu kez korkulan olmadı, toplu taciz olayı yaşanmadı.

2016'nın son gününde Köln'de kadınlara yönelik toplu olarak cinsel taciz olayları yaşanmıştı.

Bu yılbaşı kutlamaları için güvenlik önlemleri artırılmış, kadınların tacize uğramaması için özel önlem almıştı.

Bu arada ülkede kutlamalar sırasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Berlin'ın dışında Brandenburg bölgesinde 35 yaşında bir kişinin havai fişek tutuşması nedeniyle hayatını kaybettiğini, 19 yaşında birinin de evdeki aygıtın neden olduğu baş yaralanması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülke genelinde havai fişek yaralanmaları olduğu da kaydedildi.

Köln'de polis, 7 cinsel taciz olayının olduğunu belirtirken, Berlin'de 13 cinsel taciz olayı olduğu, 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, 2016'nın son gününde Köln'de yüzlerce kadına yönelik cinsel tacizin tekrar yaşanmaması için özel önlem almıştı. Olayın çoğunlukla göçmenler tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Polis, Berlin ve Frankfurt'taki kutlamalara büyük çantalarla girilmesini engelledi.

Leipzig'de de polis kendisine maytap fırlatan 50 kişilik bir grubu gözaltına aldı.