Almanya’da Zeytin Dalı Operasyonuna Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı' operasyonu konusunu konuştuğu öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde Federal Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sigmar Gabriel'in, "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin tırmanması ve harekatın sivil halk üzerindeki muhtemel insani etkileri konusunda duyduğu endişeyi" dile getirdiği aktarıldı.
Sigmar Gabriel geçen Pazar günü yaptığı bir açıklamada, "Türkiye ve Kürt güçler arasındaki askeri çatışmalar önceden hesaplanamayacak riskleri beraberinde getiriyor" şeklinde görüş belirtmiş, hem Türkiye'nin hem de YPG/PYD'nin IŞİD'le mücadelede büyük çaba gösterdiğini ve büyük kayıplar verdiğini söyleyerek, IŞİD'in Suriye'de aldığı yenilgiden sonra bölgenin barış ve istikrara yönelik adımlara ihtiyacı olduğunu söylemişti.
Alman medyasına yansıyan haberlerde, Alman yapımı Leopard tanklarının Afrin harekatında kullanıldığı yönündeki iddialar konusunda da Federal Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. "Leopard tanklarının operasyonda kullanıldığını doğrulayamayacağını" söyleyen bir bakanlık sözcüsü, "Alman medyasında kullanılan ve Leopard tanklarının operasyonda yer aldığını öne süren fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiğine dair bilginin bulunmadığını" açıkladı. Der Spiegel dergisi de, Leopard tanklarının modernizasyonu konusunda Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'nin talebine onay verdiğini öne sürmüş, savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in, Leopard'ların modernizasyonu üstlenmesine yeşil ışık yaktığını iddia etmişti. Savunma uzmanlarının verilerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, 1980'li ve 90'lı yıllarda Almanya'dan 397 Leopard 1 modeli tank, 2006-2011 yılları arasında ise 354 Leopard 2 modeli tank aldı.
Alman muhalefetinden eleştiri
Bu arada meclisteki partiler, Alman hükümetinin Afrin operasyonu konusunda ‘temkinli' açıklamalarını ve Leopard tankının modernizasyon projesini eleştirdi. Sol Parti Federal Meclis Grup Sözcüsü Jan Korte, Başbakan Angela Merkel'den konuyla ilgili mecliste konuşma yapmasını talep etti. Korte, Merkel'in geçici hükümetin lideri sıfatıyla yapacağı açıklamasında, önümüzdeki aylarda izleyeceği Türkiye politikasını nasıl planladığını anlatmasını istedi.
Yeşiller Partisi'nden savunma uzmanı Agnieszka Brugger, Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını istedi. Bu kapsamda Leopard'ların modernizasyonu projesinin de durdurulmasını talep eden siyasetçi, "Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili politikaları iflas etmiştir" şeklinde konuştu. Hıristiyan Demokrat Parti CDU'dan dışişleri uzmanı Norbert Röttgen, Afrin harekatının uluslararası hukukla bağdaşmadığını ifade ederek, "Bu şartlar altında Almanya'nın Türkiye'deki tankların modernizasyonunu olası kılması düşünülemez" dedi. Hür Demokrat Partili (FDP) Alexander Graf Lamsdorff ise, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Ocak ayı başında önce Goslar'da biraraya geldiği Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, "Afrin operasyonuna Almanya'nın tepki göstermeyeceği” sözü verdiğine ilişkin şüphesi olduğu şeklinde bir açıklama yaptı. Lamsdorff da operasyonun uluslararası hukuk açısından meşru olmadığını iddia etti ve "Gabriel'in bize gerçeği söylemesinin zamanı geldi" şeklinde konuştu. Gabriel'in partisi SPD'nin savunma politikaları sözcüsü Rolf Mützerich de, Almanya'nın Türkiye'ye silah yardımını kesmesini istedi ve "Bu bölgenin en az ihtiyacı olduğu şey, daha fazla silahtır" dedi.
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