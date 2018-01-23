Almanya’da Zeytin Dalı Operasyonuna Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı' operasyonu konusunu konuştuğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Federal Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sigmar Gabriel'in, "Suriye'nin kuzeyinde gerilimin tırmanması ve harekatın sivil halk üzerindeki muhtemel insani etkileri konusunda duyduğu endişeyi" dile getirdiği aktarıldı.

Sigmar Gabriel geçen Pazar günü yaptığı bir açıklamada, "Türkiye ve Kürt güçler arasındaki askeri çatışmalar önceden hesaplanamayacak riskleri beraberinde getiriyor" şeklinde görüş belirtmiş, hem Türkiye'nin hem de YPG/PYD'nin IŞİD'le mücadelede büyük çaba gösterdiğini ve büyük kayıplar verdiğini söyleyerek, IŞİD'in Suriye'de aldığı yenilgiden sonra bölgenin barış ve istikrara yönelik adımlara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Alman medyasına yansıyan haberlerde, Alman yapımı Leopard tanklarının Afrin harekatında kullanıldığı yönündeki iddialar konusunda da Federal Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. "Leopard tanklarının operasyonda kullanıldığını doğrulayamayacağını" söyleyen bir bakanlık sözcüsü, "Alman medyasında kullanılan ve Leopard tanklarının operasyonda yer aldığını öne süren fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiğine dair bilginin bulunmadığını" açıkladı. Der Spiegel dergisi de, Leopard tanklarının modernizasyonu konusunda Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'nin talebine onay verdiğini öne sürmüş, savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in, Leopard'ların modernizasyonu üstlenmesine yeşil ışık yaktığını iddia etmişti. Savunma uzmanlarının verilerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, 1980'li ve 90'lı yıllarda Almanya'dan 397 Leopard 1 modeli tank, 2006-2011 yılları arasında ise 354 Leopard 2 modeli tank aldı.