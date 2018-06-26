Almanya'daki AKP seçmenine AfD karşılaştırması

Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Avrupa'da yaşayan seçmenlerin çoğunun Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi seçmesi tartışma yarattı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, Almanya'daki Türk seçmeni sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmeni ile karşılaştırarak, "aynı şekilde otoriter popülizme kandıklarını" dile getirdi. Hür Demokrat Partili (FDP) Stamp, Kölner-Stadt Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin sokaklara çıkarak kutlanmasını yadırgadığını sözlerine ekledi. Almanya'da geçen yıllarda yürütülen uyum politikasının "değerlerin aktarılmasında açık bir şekilde yetersiz kaldığına" işaret eden Stamp, Erdoğan'ın izlediği siyasetin "hukuk devletinin değerlerinden daha cazip geldiğini" dile getirdi. Stamp bu duruma, Kuzey Ren-Vestfalya hükümeti olarak bu değerlerin aktarılmasına odaklanan bir uyum politikası ile karşılık vereceklerini kaydetti.

Stamp'ın aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Essen kentindeki Türk seçmenin yüzde 76,3'ü, Düsseldorf'da ise 70,5'i Erdoğan'a oy verdi. Almanya'daki seçmenlerin yaklaşık yüzde 64,7'si Erdoğan'ın lehinde oy kullandı. Pazar gecesi seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Berlin, Hamburg, Köln, Duisburg kentlerde Türkler sokağa çıkarak, Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamışlardı.