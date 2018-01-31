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Almanya'daki ilkokul öğretmeni açığı endişe yaratıyor

31.01.2018 20:04 | Son Güncelleme

Almanya, artış beklenen öğrenci sayısını karşılayabilmek için 2025 yılına kadar ilköğretimde yaklaşık 105 bin yeni öğretmene ihtiyaç duyuyor.

Ancak mezun sayısı yetersiz.Bertelsmann Vakfı'nın yayımladığı bir araştırmaya göre, Almanya 2025 yılına kadar 105 bin yeni ilkokul öğretmenine ihtiyaç duyacak. Ancak üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenci sayısı, artacak eğitimci talebini karşılamak için yetersiz. Araştrmaya göre, önümüzdeki yedi senede üniversitelerin yetiştirebileceği öğretmen sayısı 70 bin ile sınırlı.

Araştırmada öğretmen ihtiyacı hesaplanırken önümüzdeki yıllarda emekliye ayrılacak olan ve artan öğrenci sayısına bağlı olarak ihtiyaç duyulacak öğretmenlerin sayısı birlikte göz önünde bulunduruldu. Buna göre 60 bin öğretmenin emekliye ayrılması sonucu boşalacak kadroların yanında, artan öğrenci sayısı sebebiyle 26 bin yeni öğretmen kadrosu açılması gerekiyor. Ayrıca tam gün okul sisteminin yaygınlaştırılması sebebiyle 19 bin öğretmen açığı daha ortaya çıkacak.

Almanya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ülke çapında hâli hazırda 2 bin ilkokul öğretmeni kadrosunun boşta olduğunu açıkladı.

Çözüm arayışları

Okullardan eyaletlerin sorumlu olduğunu hatırlatan Bertelsmann Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Jörg Dräger iyi bir eğitimin sadece iyi öğretmenler eliyle gerçekleştirilebileceğini belirtti. Dräger, ayrıca öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için öğretmen olmak isteyenlere sağlanabilecek esnekliğin eğitim kalitesini düşürmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmacılar geleceğin ilkokul öğrencilerinin dezavantajlı duruma düşmemesi için siyasete yön verenleri bu konuya ilişkin politika geliştirmeye çağırıyor. Şu anki öğretmenlerin yüzde 40'ı yarı zamanlı olarak çalışıyor. Uzmanlar açığı kapatabilmek için bu öğretmenlerin tam zamanlı çalışmaya teşvik edilmesini tavsiye ediyor.

Öğretmen ihtiyacı nüfusun yaşlanması sebebiyle 2026 yılından sonra düşüşe geçeçek.

DW/AFP/dpa,MY/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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