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Almanya’daki Karnaval Döneminde Sona Geliniyor

11.02.2018 21:13 | Son Güncelleme

Almanya’da yılın ‘beşinci mevsimi’ olarak tanımlanan karnaval döneminde doruk günlerine gelindi. Karnaval Pazartesi günü ‘Güller Pazartesisi’ ve Salı da ‘Faşing Salısı’ adları altında yapılan geçit törenleri ve eğlencelerle sona erecek

Almanya’daki Karnaval Döneminde Sona Geliniyor

Almanya’da yılın ‘beşinci mevsimi’ olarak tanımlanan karnaval döneminde doruk günlerine gelindi. Karnaval Pazartesi günü ‘Güller Pazartesisi’ ve Salı da ‘Faşing Salısı’ adları altında yapılan geçit törenleri ve eğlencelerle sona erecek.

Resmi olarak her yıl 11 Kasım’da öğleden önce saat 11.11’de başlayan karnaval döneminin ana etkinlikleri geleneksel olarak şubat ayında gerçekleşiyor.Ren Nehri'nin geçtiği kentlerden başta Köln, Düsseldorf ve Mainz'da kutlanan karnavalın en renkli günü olan ‘Güller Pazartesi’, siyasi ve güncel gelişmelerin kuklalar ve çeşitli görsel temalarla karikatürize edildiği maketlerin de yer aldığı geçit töreni ile yüzbinlerce insana eğlence oluyor.

Ülkenin en çılgın ve en renkli karnavalı Köln kentinde düzenleniyor. Burada karnavala aktif katılanların sayısı 250 bin, geçit törenlerini izleyenlerin sayısı ise iki milyon olarak tanımlanıyor. Geçen Perşembe başlayan ‘Kadınlar Karnavalı’ Fastnacht’dan bu yana iş yerlerinin, okulların kapalı olduğu kentte maskeli, renkli kostümlü karnaval meraklıların katılımıyla aralıksız eğlenceler ve partiler düzenlenirken, burada da Pazartesi günkü geçitte yer alacak özel olarak inşa edilen kortej arabaları merakla bekleniyor.

Yüzbinlerce Kölnlü ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler haftalardır hazırlanan geçit alaylarını izlemek için sokaklara inerken, geleneksel olarak kortejdeki araçlardan da izleyenlere çiçek ve şekerlemeler atılıyor.

Karnaval, ülkenin Bavyera ve Baden Württenberg gibi güneyindeki eyaletlerinde ‘faşing’ adı altında, ama aynı coşku ve şekilde kutlanıyor. Karnaval’ın anlamı, Paskalya Yortusu’ndan önce oruç tutulan ve et yenmeyen zamana giriş sayılması. Paskalya her sene başka bir zamana geldiğinden, karnavalın da tarihi her sene sabit değil. Ancak kilise takvimine göre eğlencelerin, ‘Kül çarşambası’ denen çarşamba gününde bitmesi gerekiyor. Rengarenk kostümlü insanların çoşkulu partileri Salı gecesi 23.11’de sona ererken, ‘Küller Çarşambası’ ile, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği, eğlencelere katılmadığı, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren oruç döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Karnaval dönemi kilise geleneğinden kaynaklanmasına rağmen, halk arasında daha çok kışın sona erdiği, karanlıktan aydınlığa, ilkbahar günlerine eğlenerek girme kutlaması olarak algılanıyor. Köln gibi karnaval kentlerinde yaşayan Türkiye kökenliler de eğlencelere katılarak, karnaval coşkusunu paylaşıyor.

Bu arada bazı eğlencelerde son iki yılda yaşanan gasp ve taciz olaylarının tekrarlanmaması için polis bu yıl güvenlik önlemlerini daha da artırdı. Bir çok kentte kadınlar için özel oluşturulan güvenlik noktalarında danışmanlar hizmet verirken, şikayetlerin daha hızlı biçimde polise yönlendirilmesi amaçlanıyor.

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