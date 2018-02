Almanya’daki Karnaval Döneminde Sona Geliniyor

Yüzbinlerce Kölnlü ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler haftalardır hazırlanan geçit alaylarını izlemek için sokaklara inerken, geleneksel olarak kortejdeki araçlardan da izleyenlere çiçek ve şekerlemeler atılıyor.

Karnaval, ülkenin Bavyera ve Baden Württenberg gibi güneyindeki eyaletlerinde ‘faşing’ adı altında, ama aynı coşku ve şekilde kutlanıyor. Karnaval’ın anlamı, Paskalya Yortusu’ndan önce oruç tutulan ve et yenmeyen zamana giriş sayılması. Paskalya her sene başka bir zamana geldiğinden, karnavalın da tarihi her sene sabit değil. Ancak kilise takvimine göre eğlencelerin, ‘Kül çarşambası’ denen çarşamba gününde bitmesi gerekiyor. Rengarenk kostümlü insanların çoşkulu partileri Salı gecesi 23.11’de sona ererken, ‘Küller Çarşambası’ ile, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği, eğlencelere katılmadığı, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren oruç döneminin başlangıcı anlamına geliyor. Karnaval dönemi kilise geleneğinden kaynaklanmasına rağmen, halk arasında daha çok kışın sona erdiği, karanlıktan aydınlığa, ilkbahar günlerine eğlenerek girme kutlaması olarak algılanıyor. Köln gibi karnaval kentlerinde yaşayan Türkiye kökenliler de eğlencelere katılarak, karnaval coşkusunu paylaşıyor.

Bu arada bazı eğlencelerde son iki yılda yaşanan gasp ve taciz olaylarının tekrarlanmaması için polis bu yıl güvenlik önlemlerini daha da artırdı. Bir çok kentte kadınlar için özel oluşturulan güvenlik noktalarında danışmanlar hizmet verirken, şikayetlerin daha hızlı biçimde polise yönlendirilmesi amaçlanıyor.