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Almanya'daki Kürtlerden Erdoğan'ı protesto hazırlığı

03.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Almanya Kürt Toplumu Derneği, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz tarihi net olmayan Almanya ziyaretine karşı protestolara hazırlanıyor.

Almanya'daki Kürtlerden Erdoğan'ı protesto hazırlığı

Dernek, "Erdoğan'a kırmızı halı serilmesini kabul etmiyoruz" dedi.Almanya Kürt Toplumu Derneği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı sonu için planlanan Almanya ziyaretini protesto etmeye hazırlanıyor. Dernek, Berlin'de ve ülke çapında kitlesel protesto gösterileri organize edileceğini açıkladı.

Almanya Kürt Toplumu Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, Alman haber ajansı dpa'ya Cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'a burada kırmızı halı serilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Tanrıverdi, başta Berlin'deki Brandenburg Kapısı olmak üzere ülke genelinde protesto gösteriler organize ettiklerini ve gösterilere farklı organizasyonlardan ve Federal Meclis'te temsil edilen partilerden temsilcilerin de destek vermesine çalıştıklarını belirtti.

"Bu kitlesel bir protesto gösterisi olacak" diye konuşan Tanrıverdi, 10 bin ile 20 bin kişi arasında bir katılım olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Almanya Kürt Toplumu Derneği Brandenburg Kapısı önündeki protesto gösterilerini, Türkiye'deki siyasi mahkumların serbest bırakılmamasına, insan hakları ihlallerine ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı düzenleyecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 24 Haziran seçimleri sonrasında yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'da davet etmişti. Ancak resmi düzeydeki ziyaretin henüz kapsamı ve tarihi açıklanmadı.

DW,dpa/GA, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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