Almanya’daki Müslümanlar Berlin’den Dayanışma Bekliyor

Almanya’da yaşayan Müslümanlar arasında endişe yaratan cami saldırılarına tepkiler devam ediyor. Perşembe günü Berlin’de ortak bir basın toplantısı düzenleyen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) sözcüsü Dr. Zekeriya Altuğ, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek ve İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, kamuoyu ve siyaseti saldırılara karşı daha duyarlı olmaya ve Müslümanlarla dayanışma göstermeye çağırdı.
Saldırıların Alman medyasında kısmen ‘Türk-Kürt çatışması’ gibi gösterilmesini eleştiren örgüt temsilcileri, Müslümanların yaşananları İslam düşmanlığı olarak algıladıklarını belirtti. Geçen yıl Almanya’da Müslümanlara yönelik 950 suçun kayıtlara geçtiğini belirten DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ, “Siyaset ve kamuoyunun Müslümanlara karşı şiddete sessiz kaldıklarını görüyoruz. Yeterli ilgiyi görmüyoruz. Yoğun saldırılara karşı dayanışmanın yanında, saldırıların çok net biçimde kınanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Müslümanların endişe ve korku duyduğunu söyleyen İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de “Alman siyasetinin, yetkililerin insanlara yalnız olmadıkları duygusunu vermesini istiyoruz. Beklediğimiz ölçüde dayanışma görmüyoruz” dedi.
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek de, olayların Alman basınına yansıyışını eleştirdi ve "Saldırılarla ilgili haberlerde Türk camisi deniliyor. Biz Müslüman-Alman cemaatiyiz. Bu camiler de Alman kurumları" şeklinde görüş belirtti. Almanya’daki bir diğer Müslüman çatı kuruluşu olan İslam Toplumu Milli Görüş’ün Genel Sekreteri Bekir Altaş ise, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e açık mektup gönderdi. Alman kamuoyunun saldırılar karşısında kayıtsız kaldığını öne süren Altaş mektubunda, Müslümanlara ait kuruluşları hedef alan saldırıların hızlıca aydınlatılmasını talep etti.
Türkiye’nin Afrin’e başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Almanya’da yaşayan Türklere, iş yerlerine, derneklerine ve camilere karşı düzenlenen saldırıların terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından yapıldığı tahmin ediliyor, ancak ırkçı Neonazilerin de olayların arkasında olabileceği de belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda şehirde camilere yönelik saldırılar düzenlenmiş, son iki günde ise bazı kentlerde lokantalar ve bankalar hedef alınmıştı. Bu arada basın açıklamasına katılan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) başkanları Aiman Mazyek’in ölüm tehdidi alması nedeniyle Köln’deki merkez bürosunu bir süreliğine kapatma kararı aldığını açıkladı. Kararı doğrulayan Aiman Mazyek, "Yeterince korunduğumuzu hissetmiyoruz. Tehdit karşısında çalışanlarımız şoke oldu. Bu tehditleri ciddiye alıyoruz ve artık çalışanlarımızın güvenliğini tam olarak garanti edemiyoruz" dedi.
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