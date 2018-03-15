Almanya’daki Müslümanlar Berlin’den Dayanışma Bekliyor

Almanya’da yaşayan Müslümanlar arasında endişe yaratan cami saldırılarına tepkiler devam ediyor. Perşembe günü Berlin’de ortak bir basın toplantısı düzenleyen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) sözcüsü Dr. Zekeriya Altuğ, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek ve İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, kamuoyu ve siyaseti saldırılara karşı daha duyarlı olmaya ve Müslümanlarla dayanışma göstermeye çağırdı.

Saldırıların Alman medyasında kısmen ‘Türk-Kürt çatışması’ gibi gösterilmesini eleştiren örgüt temsilcileri, Müslümanların yaşananları İslam düşmanlığı olarak algıladıklarını belirtti. Geçen yıl Almanya’da Müslümanlara yönelik 950 suçun kayıtlara geçtiğini belirten DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ, “Siyaset ve kamuoyunun Müslümanlara karşı şiddete sessiz kaldıklarını görüyoruz. Yeterli ilgiyi görmüyoruz. Yoğun saldırılara karşı dayanışmanın yanında, saldırıların çok net biçimde kınanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Müslümanların endişe ve korku duyduğunu söyleyen İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de “Alman siyasetinin, yetkililerin insanlara yalnız olmadıkları duygusunu vermesini istiyoruz. Beklediğimiz ölçüde dayanışma görmüyoruz” dedi.