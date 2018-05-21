Almanya'daki rüşvet karşılığı iltica skandalı büyüyor

Yöneticilerin konu hakkında çok daha önceden bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı.Alman medyasında yer alan haberle göre Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Bremen şubesinde yaşanan iltica başvurularına rüşvet karşılığında onay verilmesi skandalı hakkında açıklanandan daha önce bilgi sahibiydi.

Der Spiegel, BAMF'in Başkanı Jutta Cordt'un Bremen'deki skandalla ilgili bilgilendirildiği yönünde Şubat 2017 tarihli e-postalar olduğunu bildirdi.

NDR ve Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberlere göre iç yazışmaların BAMF Başkanı'nın konudan haberdar olduğunu, ancak bununla ilgili bir girişimde bulunma konusunda çekimser kaldığını gösterdiğini bildirdi.

İç yazışmaların birine yer verdikleri haberlerinde fazla büyütmeden konu hakkında sorumlu bölümün çok detaylı olmayan bir soruşturma yapması tavsiye ediliyor.

Haberlerde cuma günü Cordt'un, federal parlamentodaki içişleri komitesine Bremen olayı ile ilgili ifade verdiği ancak Şubat 2017'nin yazışmalarından bahsetmediği de yer aldı.