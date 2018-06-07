Almanya’daki sandıklarda ilk gün heyecanı

DW Türkçe'nin oylamanın ilk gününden izlenimleri.Yurt dışında yaşayan Türk seçmenler için aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başladı. Almanya'da yaklaşık 1 milyon 445 bin kayıtlı Türk seçmen yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Berlin'deki seçmen sayısının 140 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Berlin Başkonsolosluğu, Almanya'da sandık kurulan 13 temsilcilik arasında bulunuyor. Binanın arka bahçesine kurulan konteynerler, seçim merkezi işlevi görüyor. Almanya saati ile sabah 09.00'da sandıkların açılmasıyla birlikte seçmenler de oylarını kullanmak üzere Başkonsolosluk binasına gelmeye başladı.

Oyunu kullanan ilk seçmenlerden biri olan, adının açıklanmasını isteyen bir kadın, "Açıkçası biraz sabırsızdım, hemen gelip oyumu ilk kullananlardan biri olmak istedim” diyor. DW Türkçe mikrofonlarına konuşan seçmenlerin çoğu, Başkonsoloslukta işleri olduğu için geldiklerini, bu arada oylarını da kullandıklarını aktarıyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir erkek seçmen ise "Önemli bir vatandaşlık görevi olan oy kullanmayı, geciktirmemek, son günlere bırakmamak için” daha ilk günden oy vermeye geldiğini ifade ediyor.