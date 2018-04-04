Almanya'daki Selefilerin sayısı ikiye katlandı

Artış en çok küçük eyaletlerde kaydedildi.Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre Almanya'daki aşırı dinci Selefi sayısı 11 bini buluyor. Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın eyalet birimlerinden elde edilen verilere dayandırılan haberde "en tehlikeli İslamcı akım mensuplarının" sayısının beş yılda iki katına çıktığına dikkat çekildi.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı 2013 yılında Almanya'da 5 bin 500 Selefi'nin yaşadığını açıklamıştı. Gazetenin bilgisine başvurduğu uzmanlar Selefilerdeki artış hızının düştüğünü, ancak duraksama ya da azalmadan söz edilemeyeceğini belirtti.

Haberde Hamburg ve Berlin gibi küçük eyaletlerde radikal dinci sayısının büyük eyaletlere göre daha hızlı arttığı da kaydedildi.

DW,dpa,AFP/AG,HS

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