HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya’daki Türk Seçmenin Nabzını Tutan Anketten İlginç Sonuçlar

11.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) Almanya’da yaptığı anket çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Ankete göre AKP’nin oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı neredeyse eşit düzeyde

Almanya’daki Türk Seçmenin Nabzını Tutan Anketten İlginç Sonuçlar

Türkiye’de yapılan seçimlere yurt dışında yaşayan seçmenin oylarının 2014 sonrasında eklenmesiyle birlikte, özellikle en çok seçmenin bulunduğu Almanya'daki Türkler’in siyasi tercihi çok önem taşımaya başladı. 1 milyon 400 bini Almanya’da olmak üzere yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli seçmenin yurt dışında kurulan sandıklarda oy kullanma hakkı bulunduğu için, buradan gelecek oylar cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili sayısında dengeleri değiştirebilecek derecede rol oynuyor.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) Almanya’da 24 Haziran’a yönelik yaptığı anket bu anlamda çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. TAVAK’ın 1-5 Haziran tarihlerinde 1184 kişiyle sekiz kentte telefon üzerinden yaptığı araştırmada, AKP’nin oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı neredeyse eşit düzeyde çıkıyor.

AKP’ye destek yüzde 47,10; cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın aldığı oy oranı ise 48,2. CHP’nin başkan adayı Muharrem İnce 28,7 oranında oy alırken, “seçimde CHP’yi seçeceğim” diyenlerin oranı yüzde 15,5. İYİ Parti’nin oy oranı ankette yüzde 8,3 olarak tespit edilmiş, aday Meral Akşener ise yüzde 9,2 alabiliyor.

MHP’nin kendi adayı olmadığı için ankette partinin oyları AKP’nin yüzde 47,1’nin içinde görünüyor. HDP’nin oy oranı yüzde 17,9’a kadar çıkarken, Selahattin Demirtaş’ın oy oranı yüzde 10,2 olarak ortaya çıkıyor. Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,9, başkanlık adayı Temel Karamollaoğlu’nun oy oranı ise yüzde 2,8. Vatan Partisi’nde oy oranı yüzde 0,2, Doğu Perinçek’in ise yüzde 0,9 oranında oy aldığı görülüyor.

1 Kasım 2015’de yapılan meclis seçiminde Almanya’da kullanılan oyların yüzde 59,48’ini AKP, 16,2’sini HDP, 14,76’sını CHP ve yüzde 7,28’ini MHP almıştı.

Türkiye’deki seçim atmosferinin Almanya’ya yansıdığını ve seçmenin adaylarla, partileri yakından takip ettiğini belirten TAVAK Başkanı Prof. Faruk Şen, Almanya anket sonuçlarının özellikle AKP, HDP ve Muharrem İnce’nin oyları açısından çarpıcı bir tablo ortaya çıkardığını belirtiyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar bulundukları ülkelerde ilk kez 10 Ağustos 2014'te yapılan 12. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullandı. Randevulu sistem yüzünden katılımın düşük olduğu bu seçimlerin ardından yapılan 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ise kayıtlı seçmen sayısı, 2 milyon 866 bin 979'a yükseldi. Gümrüklerde kullanılan oylar dahil edildiğinde yurtdışı seçmenin geçerli oy sayısı 1 milyon 41 bin 470’le yüzde 32 oldu. Ardından yurtdışı sandık sisteminin gelişmesiyle 1 Kasım 2015’de katılım yüzde 39’a, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum oylamasında ise yüzde 48,15’e kadar çıktı.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Trump Kuzey Kore Zirvesinden Erken AyrılacakTrump Kuzey Kore Zirvesinden Erken Ayrılacak
İstiklal Caddesi’nin Küçük Müzisyenleriİstiklal Caddesi’nin Küçük Müzisyenleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Kabe'de intihar!

Kabe'de intihar!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.