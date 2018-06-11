Almanya’daki Türk Seçmenin Nabzını Tutan Anketten İlginç Sonuçlar

Türkiye’de yapılan seçimlere yurt dışında yaşayan seçmenin oylarının 2014 sonrasında eklenmesiyle birlikte, özellikle en çok seçmenin bulunduğu Almanya'daki Türkler’in siyasi tercihi çok önem taşımaya başladı. 1 milyon 400 bini Almanya’da olmak üzere yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli seçmenin yurt dışında kurulan sandıklarda oy kullanma hakkı bulunduğu için, buradan gelecek oylar cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekili sayısında dengeleri değiştirebilecek derecede rol oynuyor.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) Almanya’da 24 Haziran’a yönelik yaptığı anket bu anlamda çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. TAVAK’ın 1-5 Haziran tarihlerinde 1184 kişiyle sekiz kentte telefon üzerinden yaptığı araştırmada, AKP’nin oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı neredeyse eşit düzeyde çıkıyor.

AKP’ye destek yüzde 47,10; cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın aldığı oy oranı ise 48,2. CHP’nin başkan adayı Muharrem İnce 28,7 oranında oy alırken, “seçimde CHP’yi seçeceğim” diyenlerin oranı yüzde 15,5. İYİ Parti’nin oy oranı ankette yüzde 8,3 olarak tespit edilmiş, aday Meral Akşener ise yüzde 9,2 alabiliyor.