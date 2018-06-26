Almanya’daki Türkler neden Erdoğan’ı seçiyor?

DW Türkçe’nin konuştuğu uzmanlara göre, Erdoğan’ın tercih edilmesinin farklı nedenleri bulunuyor.24 Haziran seçimlerinde yurtdışındaki seçmenin tercihi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP oldu. Bu durum Almanya'da da değişmedi. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,7’sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile bu ülkede en çok oy alan parti oldu.

Almanya'da AKP, daha önceki yıllarda da seçimlerde en çok oyu alan parti olmuştu. Türkiye'de 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Almanya'daki seçmenlerin yüzde 53,6'sı AKP'nin lehinde oy kullanmıştı. Geçen yıl 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunda Almanya'da "evet” oyu verenlerin oranı yüzde 63 olmuştu.

Erdoğan ve AKP tercihinin nedenleri

Essen'deki Türkiye Araştırmalar Merkezi Türkiye Koordinatörü Gülay Kızılocak, geçen yıllardaki sonuçlarla karşılaştırıldığında Almanya'da Erdoğan ve AKP'nin oy oranının Türkiye'den daha yüksek olmasının "sürpriz olmadığını” vurguladı. Almanya'daki seçim sonuçlarını DW Türkçe'ye değerlendiren Gülay Kızılocak, Almanya'ya Türkiye'nin kırsal bölgelerinden gelen, eğitim düzeyi yüksek olmayan, dindar ve geleneksel değerlere bağlı kesimin önemli bir bölümünün AKP'nin seçmeni olduğuna dikkat çekti. Almanya'da yaşayan Türklerin bu muhafazakâr değerleri genç kuşaklara da aktardığını belirten Kızılocak, kendilerini Alman toplumuna ait hissedemeyen bu gençlerin Türkiye ve kendilerine sahip çıktığı duygusu veren Erdoğan'a yöneldiği görüşünü savundu.