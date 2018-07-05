Almanya'dan 12 bin sığınmacı ülkesine döndü

Alman hükümetinin ülkesine gönüllü olarak dönme kararı alan sığınmacılar için başlattığı "StarthilfePlus" adlı yardım programından yararlananların sayısı açıklandı. Federal İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre yardım programının başlatıldığı 2017 Şubat ayından bu yılın Nisan sonuna dek yaklaşık 12 bin sığınmacı mali yardım alarak ülkesine döndü.

En fazla başvuru Iraklı sığınmacılardan

2017 yılında ülkesine dönmek için yardım programına başvuranlardan 10 bininin talebi kabul edildi. En fazla başvuru Iraklı sığınmacılardan geldi. Onları bin 307 başvuru ile Rusya, 951 başvuru ile Afganistan vatandaşları izledi.

Alman hükümeti 2017 yılı Şubat ayında sığınmacılar için "StarthilfePlus" yardım programını başlatmıştı. Bu kapsamda ülkelerine gönüllü olarak dönme kararı alan sığınmacılara mali yardım yapılıyor. Hükümet bu programla Almanya'da iltica başvurusu kabul edilme ihtimali düşük sığınmacıları ülkelerine dönmeye teşvik etmeyi hedefliyor.

Hükümet 40 milyon euro ayırmıştı