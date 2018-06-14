Almanya’dan Adil Öksüz açıklaması

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Adebahr, "İki yıl önce Türkiye’de gerçekleşen darbe girişiminin ele başlarından Adil Öksüz’ün Almanya’da Berlin’de görüldüğüne ilişkin haberler var. Bu konuda Alman makamlarında bilgi var mı? Almanya Dışişleri eski Bakanı Sigmar Gabriel, Öksüz hakkında yeterli bilgiler olması durumunda Alman makamlarının harekete geçeğini söylemişti" şeklindeki soruya yanıt verirken, "Gabriel'in açıklamalarının gerçerliliğini koruduğunu" ve "güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini" ifade etti. Aynı konuda soru yöneltilen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann da "bu konuda bilgisi olmadığını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne Alman basınına yansıyan ve Berlin'in Gülen yapılanmasına yönelik son dönemde daha kuşkulu bir yaklaşım sergilediğine ilişkin haberler de soruldu. Haftalık Der Spiegel dergisinin Dışişleri Bakanlığı'nın Şubat ayında hazırladığı gizli bir rapora dayandırılan haberde Alman hükümetinin Gülen yapılanmasına yönelik değerlendirmelerini gözden geçirdiği iddia ediliyordu. "Haberlere ilişkin yorum yapmadıklarını" hatırlatan Abdebahr, "Alman hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki tüm olayların değerlendirmesinde olduğu gibi Gülen hareketinin değerlendirmesinde de çeşitli kaynaklara dayanıyor. Buna, Büyükelçiliğin raporları, Türk kaynakları, ortaklarımızın verdiği bilgiler ve istihbarat bilgileri de dâhil. Önümüzde bulunan tüm bilgilerin ışığında, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe girişimine katılmış olma ihtimalini dışlayamayız" dedi.

Çavuşoğlu: Almanya arama kararı çıkarttı

Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Antalya‘da yaptığı açıklamada, Türk istihbarat birimlerinin konuyu takip ettiğini belirterek, "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik ve Almanya arama kararı çıkarttı Adil Öksüz ile ilgili, bu tür duyumlar ve bilgiler geldikten sonra. Ama henüz daha resmi olarak bulunmuş değil. Bu tür bilgiler bazen basına ya da ajanslara geliyor. Bazen doğrudan bize geliyor" dedi.

DW/MY,CÖ

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