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Almanya'dan Afrin açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 18:01 | Son Güncelleme 2 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, Suriye sınırlarının korunmasının Türkiye için meşru ve çok önemli olduğunu, yine de Türk hükümetinin Suriye'ye asker gönderme konusunda itidalli hareket etmesini umduklarını söyledi.

Almanya'dan Afrin açıklaması

Breul, başkent Berlin'deki basın toplantısında, Alman hükümetinin, Türkiye'nin Afrin operasyonuna hazırlanmasıyla ilgili soru üzerine, gelişmeleri izlediklerini belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki durumu elbette yakından izliyoruz ve Türkiye'nin son açıklamalarını da dikkate aldık. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri olduğu da ortadadır. Bunlar Türkiye için çok büyük öneme sahiptir. Bunlar da bu bağlamda dikkate alınmalıdır." diye konuştu.

Breul, bu bağlamda Almanya için önemli olanın, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ve bu örgütün devamı niteliğindeki diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin yoğun şekilde sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya operasyon Afrin

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
pkk bak aklını başına al tek tek satmaya başladılar yarın amerika da satarsa hiç şaşırma
sokak siyaseti kafasından kurtulun artık
Can düşman pkk sınıra çökmüş mevzilenmekteyken biz hala gireriz vururuz sokarız gibi tehdit açıklamaları hiç de caydırıcı değil. Buldunmu vurucaksın gördünmü temizleyeceksin.
hani dünya bizi kıskanıyordu ya niye destek veriyorlar
Hem FETÖ teröristlerinin başını okşa,yardım ve yataklık et; hemde dost ülke zor zamanda yanınızdayız havası ver. Karaman koyunu sonra çıkar oyunu..
almanya amerıka avrupa senın hangı sınırın buraya kadar uzanmısta bıze akıl vermeye calısıyosunuz,adamlar sınıra sızın gıbılerın sayesınde yuva yapacaklar bızde hala beklıcekmıyız,rahmetlı ecevıtın yaptıgı gııbı gonder ayşeyı talan etsınler orda ne kadar onun bunun kopeklerı varsa
boş beleşler
saman yiye yiye kendini amerikadan rusyadan üstün gören mal erifler galinize gülüyorum
pkk öyle bir anda sırtını dönecekki batı sana çok fena düşeceksiniz türklerin kucağına o zaman kaçacak yer kalmayacak..
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