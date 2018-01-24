Almanya'dan Afrin Operasyonu Konusunda Temkinli Açıklama

Türkiye'nin Afrin operasyonu Almanya'da da gündemin en önemli konularından biri. Alman yapımı Leopard tanklarının Afrin harekâtında kullanıldığı yönündeki iddialar tartışmaların ana noktasını oluştururken, Federal Hükümet'ten gelişmelerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Hükümet sözcülerinden Ulrike Demmer, operasyonu ‘kaygıyla izlediklerini' açıkladı ve harekâtın sona ermesini umut ettiklerini söyledi.

Demmer açıklamasında, "Türkiye'nin sınır bölgesinde haklı güvenlik çıkarları var. Bu açıdan operasyonun uluslararası hukuk açısından meşru olup, olmadığını şu anda tespit etmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Federal Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan benzer bir açıklamada da, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör grupları tarafından saldırılar yapıldığı ve Ankara'nın "kendini savunma hakkını kullandığı" söylendi.

"Harekâtın devletler hukukuna aykırı olabileceği kanaatine vardığını" söyleyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt ise, konunun NATO'nun en üst düzey karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nde ele alınması gerektiğini savundu.