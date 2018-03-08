HABER

Almanya'dan Afrin operasyonuna hukuki çekince

08.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Almanya'da Federal Meclis'e bağlı Bilimsel Hizmetler Dairesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna gerekçe olarak gösterdiği meşru müdafaa hakkıyla ilgili somut kanıt bulunamadığı sonucuna vardı.

Alman Federal Meclisi'nin Bilimsel Hizmetler Dairesi, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatının devletler hukukuna uygunluğu konusunda şüpheler bulunduğu sonucuna vardı.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin, İstanbul bürosu aracılığıyla ulaştığı belgede, "Türk hükümetinin, meşru müdafaaya neden olacak kendisine yönelik silahlı bir saldırıya dair henüz somut bir kanıt sunamadığı" değerlendirmesine yer verildi.

BM Şartının 51'inci maddesi

Belgede, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinin "BM üyesi bir ülkeye yönelik bir silahlı saldırı durumunda meşru müdafaa hakkı tanıdığına" dikkat çekiliyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatına hukuki gerekçe olarak BM Şartı'nın 51'inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkını göstermişti.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin değerlendirme belgesinde, "Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının tam olarak hangi silahlı saldırıya dayandırıldığının mevcut olgular çerçevesinde açıklığa kavuşturulamadığı" kaydedildi. Belgede NATO üyesi Türkiye'den somut kanıtlar sunmasını ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri stratejik hedefleri takip etmekten kaçınmasını talep etme işinin NATO'daki "müttefiklere düştüğü" de kaydedildi.

ARD, Bilimsel Hizmetler Dairesinin raporunun Sol Parti milletvekili Alexander Neu'un başvurusu üzerine hazırlandığını bildirdi.

DW,dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuşGürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdıÜnlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkel Siyasete Vurduğu Damgayı Genç Kadın Politikacılara Miras Olarak Bırakıyor

Merkel Siyasete Vurduğu Damgayı Genç Kadın Politikacılara Miras Olarak Bırakıyor

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Hollanda'da başsavcı vekiline 'çocukla seks' gözaltısı

Hollanda'da başsavcı vekiline 'çocukla seks' gözaltısı

Sevan Bıçakçı’nın Hayatı Washington’da Görücüye Çıktı

Sevan Bıçakçı’nın Hayatı Washington’da Görücüye Çıktı

Sedef Ecer: Fransız Tiyatrosunda Artık O da Var

Sedef Ecer: Fransız Tiyatrosunda Artık O da Var

'Son 16 Yıldır Kadın Sadece Aile ile Birlikte Tanımlanıyor'

'Son 16 Yıldır Kadın Sadece Aile ile Birlikte Tanımlanıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.