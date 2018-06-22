Almanya'dan AGİT gözlemcisinin Türkiye'ye alınmamasına tepki

Alman Dışişleri Bakanlığı, Sol Parti milletvekili Andrej Hunko'nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi olarak Türkiye'ye girişinin izin verilmemesini değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Alman milletvekili Hunko'ya konulan seyahat yasağının kaldırılması için çalışıldığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "AGİT de bu gelişme nedeniyle Türk tarafıyla iletişim hâlinde. AGİT üyeleri seçimlerin gözlemlenmesinde önemli bir katkı sunuyor ve böylece demokrasi ve hukuk devletini de güçlendiriyor" denildi.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen konuyla ilgili açıklamasında kararı eleştirdi. Türkiye'de Pazar günkü seçimlerin "özgür ve adil yapılmayacağını" dile getiren Dağdelen, "Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilmek ve gücünü, kabul ettirdiği anayasa referandumuyla genişletmek istiyor" dedi.

Hunko: Hukuka aykırı

AGİT seçim gözlemcisi ve Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, AGİT gözlemcisi olarak 24 Haziran seçimlerini izlemek için Ankara'ya gitmek üzere Viyana'da uçağa bindiğini, kendisine giriş izni verilmediği bilgisini alınca uçaktan indiğini söylemişti. Türkiye'nin Viyana'daki AGİT Daimi Temsilcisi'nin AGİT'i konuyla ilgili bilgilendirdiğini belirten Hunko gerekçe olarak "terör destekçiliği suçlamasının" sunulduğunu belirtmişti. Türkiye'nin attığı bu adımın hukuka aykırı olduğunu söyleyen Hunko, "Seçim gözlemlerinin temel prensiplerinden biri şudur: Heyeti davet eden ülke delegasyonları belirleyemez" demişti. Hunko, "AGİT bunu kabul edemez. Bu çok eleştirel, bunu istemiyoruz denemez. Bu hukuki değil. Tabii AGİT'in de bu konuda icrai araçları yok. Bu da her zaman bir sorun" diye konuşmuştu.