Almanya'dan AGİT Gözlemcisinin Türkiye'ye Alınmamasına Tepki

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyetine katılmak üzere Türkiye’ye giden Almanya'nın Sol Partisi'nden milletvekili Andrej Hunko ve İsveç Yeşiller Partisi'nden milletvekili olan Jabar Amin'in Türkiye'ye girişine izin verilmemesinden sonra, Federal Dışişleri Bakanlığı’nın Hunko’ya konulan yasağın kaldırılması için devreye girdiği öğrenildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "AGİT üyeleri seçimlerin gözlemlenmesinde önemli bir katkı sunuyor ve böylece demokrasi ve hukuk devletini de güçlendiriyor" denildi. Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’nin de yetkililerle görüştüğü ve giriş yasağının kaldırılmasını istediği öğrenildi.

Hunko ise yaptığı açıklamada, seçimleri izlemek üzere Viyana havalimanına gittiğini belirterek, ''Türkiye'nin AGİT temsilcisi büyükelçi, Türkiye'ye girmemin engelleneceği bilgisini vermiş. O esnada ben Viyana'da kalkışa hazır olan uçaktaydım. Hemen uçaktan indim.'' ifadelerini kullandı. Kendisine Türkiye’ye giriş yasağına neden olarak "terör destekçiliği suçlamasının" söylendiğini öne süren Hunko, AGİT’in bu uygulamayı kabul etmeyeceğine inandığını açıkladı ve tutuklanmayacağı garantisini alması durumunda, seçimi Türkiye’de izlemek istediğini duyurdu.

Almanya'daki PKK yasağının kaldırılması için mecliste girişimlerde bulunan Hunko'nun PKK bayraklarıyla fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 2011 yılından bu yana Alman parlamentosu üyesi olarak Türkiye'deki seçimleri izleyen Hunko, geçen seçimlerde Diyarbakır ve Mardin bölgesinde seçim gözlemcisi olarak görev yapmıştı.

