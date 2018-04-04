Almanya'dan Ankara zirvesine eleştiri

Buluşmayı “savaş zirvesi” olarak nitenlendiren SPD’li Annen de, üç liderin de siyasi çözüme katkı sağlamadığını savundu.Suriye'deki son durumu ve Astana sürecini değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara'da gerçekleştirdiği zirve, Alman hükümeti tarafından "kuşkuyla” karşılandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, hükümetin olağan basın toplantısında zirveye ilişkin bir soruyu yanıtladı. Ankara'daki zirve konusunda “kuşkulu” olduklarını belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "geçmişte yapılan benzeri toplantılarda Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri gibi önlemlerin gündeme geldiğini, ancak bunların yürürlüğe sokulamadığını” söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Suriye'de etkili olan tüm güçlerin” Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes öngören kararının hayata geçirilmesi ve Suriye'de ateşkesin garanti altına alınması konusunda sorumluluk taşıdığını belirtti. Sözcü, tüm tarafların yanı sıra Ankara'daki zirveye katılan ülkelerin liderlerine "ateşkesin derhal sağlanması ve insani yardımın ulaştırılmasının mümkün kılınması” çağrısında bulundu.