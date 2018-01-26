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Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 01:19 | Son Güncelleme 1 saat önce

Alman Leopard 2 tanklarının Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılması nedeniyle Alman hükümetinden de bir açıklama geldi.

Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Türkiye'nin Afrin’deki “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Afrin Harekatı kapsamında Türkiye'yle silah ihracatını ele alan açıklamada, Almanya'nın “Son derece endişeli” olduğuna vurgu yapılarak, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, NATO Genel Sekreteri'nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI HESABA KATILMALI'

Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye'nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.

TANK KARARI BEKLEMEYE ALINDI

Alman Leopard 2 tanklarının Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Alman hükümetinden de bir açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını açıkladı.

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Alman Afrin Almanya Dışişleri Bakanlığı Leopard leopard tankları

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ALMANYA TANKIN YERİN DİBİNE BATSIN BİZİM ASLAN GİBİ ALTAY TANKIMIZ VAR BE KISKANMA ÇATLA
@deniz079 Var da niye Alman tankı kullanıyoruz? Çünkü seri üretime geçmedik. Önce geçelim sonra çatlarlar.
Ekonominiz nekadar gizlesenizde zaten dip yapmış durumda bide tank satışını durdurursanız neye malolacağını anladınız tabi, açlıktan dilenmeye başlarsınız. Gerçi o günler Avrupa için hızla yaklaşıyor, Hans efendi Korkunun ölüme faydası yok.
Bu neyin kafasıdır arkadaş?
bu ülkeler teröristlere niye o zaman silah satıyor, önce onun hesabını versinler..
Suyun ısınmaya başladı Almanya!!! Net tavır sergilemeli bu dost gibi görünen düşmanlara. Biz TÜRKİYEYİZ...
KENDİMİZ MODERNİZASYON YAPARIZ BİZ ONLARI... BU HAREKATTA KENDİ SİLAH VE MÜHİMMATLARIMIZ GERÇEK SAHADA DENENDİ VE BAŞARILI OLDU NASIL OLSA... SİZ HÜKÜMETİ KURUN, ABD DE DEVLETİN KİLİDİNİ AÇSIN YOKSA VAY HALİNİZE...
@hikmetgungor helal be kardeşim ağzına yüreğine sağlık
tankı süs diye almadık herhalde kullanmayıp napacan.
pkk lıları niye koynunda besliyorsun ey NAZİ kırıntısı almanya
Çok da umrumuzdaydı bize Altay tanklarımız ywter
nişantaşında çelik jantla millet gezsin diye mi yapıldı o tanklar ? ya nerede kullanılacaktı ?
almanya tank satisini durdursa eğer ülkemizde alman araclarinin ithalini durdurmasi kararini almali ve ayrica gürbetci vatandaslarimizin alman bankalarinda olan parasini cekleri halinde büyük bir krize girer almanya...
Numara bunlar teroru besleyecekler ki tank satsinlar
kendi tankımızı niye kullanmıyoruz da almanyadan tank alıyoruz?
SİLAH SATIŞI YAPACAK BAŞKA ODAKLAR BULUNUR BULUNMAZSA KENDİMİZ YAPARIZ. EL AYAK KAFA BİZDE DE VAR KENDİLERİNİ FASULYE GİBİ NİMETTEN SAYIYORLAR YA ŞU ALMANLAR ÇOK KOMİK.
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