Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi

Türkiye'nin Afrin’deki “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı.
Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Afrin Harekatı kapsamında Türkiye'yle silah ihracatını ele alan açıklamada, Almanya'nın “Son derece endişeli” olduğuna vurgu yapılarak, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, NATO Genel Sekreteri'nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.
'TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI HESABA KATILMALI'
Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye'nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.
TANK KARARI BEKLEMEYE ALINDI
Alman Leopard 2 tanklarının Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Alman hükümetinden de bir açıklama geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını açıkladı.
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