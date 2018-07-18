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Almanya'dan Mağriplilere iltica freni

18.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

Alman Bakanlar Kurulu, Mağrip ülkeleriyle Gürcistan'ın "güvenli üçüncü ülke" ilan edilmesine yeşil ışık yaktı.

Almanya'dan Mağriplilere iltica freni

Böylece söz konusu ülke vatandaşlarının iltica başvuruları hızla ret edilebilecek.Almanya hükümeti Tunus, Cezayir ve Fas'ı güvenli üçüncü ülkeler arasına almak üzere harekete geçti. Bakanlar Kurulu'nun kararına göre eski Sovyet Cumhuriyeti Gürcistan da "mülteciler için güvenli ülke" sınıfına dâhil edilecek. Buna göre söz konusu ülkelerden gelen mülteci adaylarının işlemleri kısa sürede tamamlanıp sınır dışı edilmeleri mümkün olacak.

Alman hükümeti kararına, söz konusu dört ülke vatandaşlarının iltica başvurularının neredeyse her defasında ret edilmesini gerekçe gösterdi.

Geçen yıl üç Kuzey Afrika ülkesi ile Gürcistan'dan toplam 8 bin 700 kişi Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'nden iltica talebinde bulunmuştu. Başvurusu kabul edilenlerin oranı Gürcüler arasında yüzde 0,6, Cezayirlilerde yüzde 2, Faslılarda yüzde 4,1, Tunuslularda ise yüzde 2,7 olmuştu.

Almanya İçişleri Bakanlığı söz konusu ülkelerin "güvenli üçüncü ülke" ilan edilmesinin bu ülkelerden gelen göçmen sayısının azalmasına vesile olacağı görüşünde.

Güvenli üçüncü ülkeler listesinde 6 Balkan ülkesi ile Gana ve Senegal bulunuyor. Alman hükümetinin Mağrip ülkelerini "güvenli" ilan etmek için başlattığı ilk girişim Eyalet Temsilcileri Meclisi'ndeki Yeşiller Partisi'nin ortağı olduğu eyalet hükümetleri tarafından ret edildiği için sonuç vermemişti.

Yeşiller karşı çıkıyor

Yeşiller Partisi eş Başkanı Robert Habeck medyaya yaptığı açıklamada "Mağrip ülkelerinde gazeteci, azınlıklar ve homoseksüellerin takibata uğradığını, adil yargılanmayıp işkenceye çekildiklerini" savundu. Habeck dolayısıyla bu ülkelerin güvenli sayılamayacağını belirtti.

İçişleri Bakanlığı ise güvenli olarak sınıflandırılmalarının, söz konusu ülkelerin vatandaşlarının bireysel başvurularının dikkate alınmayacağı anlamına gelmediğini ve her başvuru sahibinin neden iltica talebinde bulunduğunu anlatmasına imkân tanınacağını belirtiyor.

Almanya'da özel statü tanınan ve meslek eğitimi gören Fas, Tunus, Cezayir ve Gürcistanlıların, aile fertlerinin de çalışıyor olması kaydıyla Almanya'da kalabileceklerine de açıklamada yer verildi.

Alman Hristiyan Birlik partileri Meclis Grup Başkanvekili Stephan Harbarth, söz konusu dört ülkeden gelenlerin ekonomik göçmen olduklarını belirterek Yeşiller Partisi'nden kararını değiştirmesini istedi. Harbarth Mağrip ülkeleriyle Gürcistan'dan gelenler arasında suç oranının yüksek olduğunu ve bu nedenle Kuzey Afrikalılar ve Gürcülerin iltica bahanesiyle Almanya'ya yerleşmelerinin önlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sami A. adlı Tunuslu bir terör zanlısının sınır dışı edilmesi Almanya'da tartışmalara yol açmıştı. Eski el Kaide lideri Usame Bin Ladin'in korumalığını yapan Sami A. İdari Mahkemenin yasaklamış olmasına rağmen ertesi gün sınır dışı edilerek Tunus'a gönderilmişti. Mahkeme kararına, terör zanlısına ülkesinde işkence yapılması ihtimalinin bulunması gerekçe gösterilmişti.

DW, AFP/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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