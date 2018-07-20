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Almanya'dan mülteci adaylarının geri dönüşü azaldı

20.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı, başvurusu reddedilen mülteci adaylarının geri dönmesi için başlattığı yardım programından faydalananların sayısının azaldığını açıkladı.

Almanya'dan mülteci adaylarının geri dönüşü azaldı

Alman hükümetinin bu yılın ilk beş ayında mülteci başvurusu reddedilen kişiler için başlattığı mali yardım programından 7 bin 500 kişinin faydalanmak istediği bildirildi. Almanya İçişleri Bakanlığı, bu zaman zarfında ayda bin 500 kişinin bu programdan faydalanarak Almanya'dan ayrıldığına işaret etti.

Bu sayının geçen yıla oranla düşüş anlamına geldiğine işaret eden Bakanlık, 2017 yılında ayda 2 bin 500 kişinin ülkeden ayrıldığını aktardı. Bakanlık, 2016 yılında ise toplam 54 bin kişinin devletin sunduğu mali yardımla isteyerek ülkesine geri döndüğüne dikkat çekti.

Alman hükümetinin sunduğu program, geçerli belge sunamayan ve bu nedenle mülteci olma başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine geri dönebilmesine mali destek sağlıyor.

Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF), bu programdan faydalanan kişilerin sayısının düşmesinin Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının azalmasına bağladı. BAMF, 2016 yılında Almanya'ya 722 bin 370 mülteci başvurusu, 2017 yılında ise 198 bin 317 mülteci başvurusu yapıldığını kaydetti. Başvuruların 2018 yılında ise ciddi oranda azaldığı ve bu yılın ilk yarısında sadece 81 kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Program çerçevesinde yetişkinlere özel durumlarına göre 800 ila bin 200 euro, 12 yaşın altındaki çocuklara da bu miktarın yarısı veriliyor. Dört kişiden fazla aile ferdi söz konusu ise de 500 euro daha ek yardım yapılıyor. Mali yardım programından özellikle Irak ve Afganistan'dan gelen mülteci adaylarının faydalandığı kaydedildi.

dpa/HS/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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