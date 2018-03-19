HABER

Almanya'dan Putin'in zaferine tepki

19.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Rusya'daki seçimleri Vladimir Putin'in kazanmasına Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dahil olmak üzere çeşitli Alman siyasetçilerden tepki geldi.

Almanya'dan Putin'in zaferine tepki

Seçimin güvenilirliğini eleştiren Maas, Moskova'yla diyalog mesajı verdi.Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 76,67'sini alan Vladimir Putin, dördüncü kez devlet başkanlığına seçildi. En az 2024 yılına kadar Kremlin'de kalması kesinleşen Putin'in elde ettiği zafere, Alman siyasetinin farklı isimlerinden tepkiler geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, her ay düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'da sandıktan çıkan sonuca şüpheyle yaklaşılması gerektiği mesajını verdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, "Rusya'daki seçimin yapıldığı koşullar düşünüldüğünde seçim sonucu bizim için şaşırtıcı olmadı. Bizim anladığımız kadarıyla adil bir siyasi rekabetten bahsetmek imkansız" şeklinde konuştu. Kırım'ın bu seçimlerde ilk kez Kremlin için oy kullanmasına da değinen Maas, "seçimin uluslararası hukuka aykırı bir biçimde ilhak edilen Kırım bölgesinde de düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın Almanya için "zorlu bir ortak" olarak kalmaya devam edeceğini ve AB'nin tüm sorunlara rağmen Rusya'yla diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "büyük uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Rusya'ya ihtiyaç duyulacağını" söyledi. Maas, bu noktada Moskova'dan daha "yapıcı katkılar" beklediğini ifade etti.

"Müsamaha göstermemeliyiz"

Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili ve Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulundu. Röttgen, Putin'in yeniden seçilmesi karşısında Batı'nın "kararlı ve sabırlı" bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.

Batı'nın Putin'in "norm ihlalleri ve agresif devlet politikasına" göstereceği "her türlü müsamahanın" yanlış olacağını belirten Röttgen, Putin'in, Rusya'nın içerisinde bulunduğu psikolojik durumu "aşağılanma ve çürümüşlükten milli ve milliyetçi gurura" çevirdiğine dikkat çekti. "Bu onun tek güç kaynağı ve aynı zamanda onun için bir tehlike de. İktidarda kalmak için alternatif bir seçeneği yok" şeklinde konuşan Röttgen, Putin'in "ülkenin ekonomisini mahvettiğini ve bir perspektif sunmadığını" savundu.

CDU Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadepuhl ise Putin'e "politika değişimi" çağrısı yaptı. Rusya'nın Batı'yla daha yakın bir işbirliği yapmasının "her iki tarafın da çıkarına" olduğunu söyleyen Wadepuhl, bunun ön koşulunun ise Moskova'nın "uluslararası kuralları devamlı olarak ihlal etmeye" son vermesi olduğunu söyledi.

İlk kutlayan AfD

Almanya'da Putin'in zaferini ilk kutlayan ise sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi oldu. Parti liderleri Jörg Meuthen ve Alexander Gauland, AfD'nin Rusya'yla yaptırımların kaldırılması ve "eşit seviyede diyalog" için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi (EVP) meclis grubunun lideri ve Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi olan Manfred Weber de Putin'i Batı'ya karşı "modern bir savaş" yürütmekle suçladı. Bild'e açıklamalarda bulunan Weber, Perşembe günü düzenlenecek AB zirvesinin Moskova'ya "Rusya'nın davranışının kabul edilmeyeceğine dair açık ve ortak bir sinyal göndermesi" gerektiğini ifade etti.

rtr,AFP,dpa/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendiSonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İlginizi Çekebilir

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ABD'de patlama! Yaralılar var

ABD'de patlama! Yaralılar var

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne saldırı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.