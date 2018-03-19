Almanya'dan Putin'in zaferine tepki

Seçimin güvenilirliğini eleştiren Maas, Moskova'yla diyalog mesajı verdi.Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 76,67'sini alan Vladimir Putin, dördüncü kez devlet başkanlığına seçildi. En az 2024 yılına kadar Kremlin'de kalması kesinleşen Putin'in elde ettiği zafere, Alman siyasetinin farklı isimlerinden tepkiler geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, her ay düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'da sandıktan çıkan sonuca şüpheyle yaklaşılması gerektiği mesajını verdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, "Rusya'daki seçimin yapıldığı koşullar düşünüldüğünde seçim sonucu bizim için şaşırtıcı olmadı. Bizim anladığımız kadarıyla adil bir siyasi rekabetten bahsetmek imkansız" şeklinde konuştu. Kırım'ın bu seçimlerde ilk kez Kremlin için oy kullanmasına da değinen Maas, "seçimin uluslararası hukuka aykırı bir biçimde ilhak edilen Kırım bölgesinde de düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın Almanya için "zorlu bir ortak" olarak kalmaya devam edeceğini ve AB'nin tüm sorunlara rağmen Rusya'yla diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "büyük uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Rusya'ya ihtiyaç duyulacağını" söyledi. Maas, bu noktada Moskova'dan daha "yapıcı katkılar" beklediğini ifade etti.