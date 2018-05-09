Almanya’dan Trump’ın İran Kararı Sonrasında Diplomatik Girişim

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesi Berlin’de tedirginliğe neden oldu. Yapılan analizlerde anlaşmanın iptal edilmesiyle birlikte Ortadoğu'da istikrarsızlığın ve gerilimin tırmanacağı, anlaşmaya sadık kalacağını duyuran başta Almanya olmak üzere Avrupalı müttefikleri ile ABD arasındaki çatlağın derinleşeceği ve Rusya ile gerilim tansiyonunun artacağı öne sürüldü.

Trump’ın tek taraflı olarak nükleer anlaşmayı iptal edilmesinden hemen sonra, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Teresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la ortak açıklamasında, "ABD'nin kararına karşı İran'a itidal çağrısında bulunuyoruz; İran anlaşmanın getirdiği sorumluluklarını yerine getirmeyi ve tam işbirliğini sürdürmeli" ifadeleri kullanıldı.

Merkel, Başkan Donald Trump'la 27 Nisan’daki Washington'da yaptığı görüşme sonrasında da, İran'la nükleer anlaşmanın “kusursuz” olmamasına rağmen devam etmesinden yana olduğunu belirtmişti.

Merkel, anlaşmanın İran’ın nükleer çalışmalarını yavaşlatma konusunda faydalı olduğunu ancak Tahran’ın amaçlarının kontrol edilmesi noktasında yetersiz kalabileceğini de dile getirmişti.