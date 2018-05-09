Almanya’dan Trump’ın İran Kararı Sonrasında Diplomatik Girişim

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesi Berlin’de tedirginliğe neden oldu. Yapılan analizlerde anlaşmanın iptal edilmesiyle birlikte Ortadoğu'da istikrarsızlığın ve gerilimin tırmanacağı, anlaşmaya sadık kalacağını duyuran başta Almanya olmak üzere Avrupalı müttefikleri ile ABD arasındaki çatlağın derinleşeceği ve Rusya ile gerilim tansiyonunun artacağı öne sürüldü.
Trump’ın tek taraflı olarak nükleer anlaşmayı iptal edilmesinden hemen sonra, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Teresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la ortak açıklamasında, "ABD'nin kararına karşı İran'a itidal çağrısında bulunuyoruz; İran anlaşmanın getirdiği sorumluluklarını yerine getirmeyi ve tam işbirliğini sürdürmeli" ifadeleri kullanıldı.
Merkel, Başkan Donald Trump'la 27 Nisan’daki Washington'da yaptığı görüşme sonrasında da, İran'la nükleer anlaşmanın “kusursuz” olmamasına rağmen devam etmesinden yana olduğunu belirtmişti.
Merkel, anlaşmanın İran’ın nükleer çalışmalarını yavaşlatma konusunda faydalı olduğunu ancak Tahran’ın amaçlarının kontrol edilmesi noktasında yetersiz kalabileceğini de dile getirmişti.
Başbakan Merkel, son günlerde yaptığı açıklamalarda ise, 2015 yılında İran’la ABD, Almanya, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan nükleer anlaşmanın geleceği konusunda Trump’ın tek başına karar almasına karşı çıkarak, AB ile ABD’nin ortak bir tutum geliştirmesini talep etmişti.
Öte yandan nükleer anlaşmanın mimarlarından olan eski Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu. Steinmeier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Angela Merkel'in Washington'a yaptıkları ziyaretlere atıfta bulunarak "Macron ve Merkel Washington'da sadece ticaret konusunda Avrupa'nın ortak çıkarlarına değil, 10 yıl boyunca müzakere edilen İran'ın nükleer anlaşmasının devam etmesine de vurgu yaparak, doğru bir iş yaptı" dedi.
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum