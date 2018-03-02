Almanya'dan Trump'ın Vergi Kararına Tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme planı Almanya’da tepki ve kaygıya yol açtı. Alman siyaset ve sanayi çevrelerinden yapılan açıklamalarda, vergi planının dünya ticaret sistemini tehdit ettiği öne sürülürken, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını da ihlal ettiği belirtildi.
ABD'nin ticaret yaptığı ülkeleri adil olmayan ticari uygulamalar yapmakla suçlayan Trump, gelecek haftadan itibaren ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergi getirileceğini duyurmuş, söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını açıklamıştı.
Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın vergi getirme planını kabul etmediğini söyledi. Seibert, çelik ve alüminyumu vergilendirme kararının "uluslararası ticaret akımını hassas bir şekilde etkileyeceğini ve tek taraflı inisyatiflerin üretim fazlası sorununu da çözemeyeceğini" söyledi. Federal hükümetin Trump’un kararını mercek altına alarak, inceleyeceğini ve olası önlemleri görüşeceğini belirten sözcü, Avrupa Birliği’nin bu konuda ABD'ye cevaben hamlede bulunma açıklamasını da desteklediklerini ifade etti. Seibert, dün akşam Merkel ve Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde bu konunun ele alınıp, alınmadığı konusunda bir açıklamada bulunmadı. Konuşmada iki liderin Rusya'nın açıkladığı yeni silahlar konusunda endişelerini paylaştıkları duyurulmuştu.
Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, "ABD’nin kararı, Almanya’nın ihracatını ve iş piyasasını güçlü şekilde etkileyecektir" şeklinde konuşurken, Trump'ın uluslararası bir ticaret çatışmasını önlemek için kararını yeniden gözden geçirmesini ümit ettiğini söyledi.
Federal Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries AB Başkanı Trump’ın vergi planını geçekleştirmesi durumunda, Avrupa Birliği’nin karşılık vermesini talep etti. Vergilerin "dünyadaki ticari dengeleri altüst edeceğini" öne süren SPD’li politikacı, "Trump kendi ülkesi için adil bir sistem isterken, diğer ülkelere haksızlık yapmak istiyor" şeklinde görüş belirtti.
Alman Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK) Genel Sekreteri Martin Wansleben, "çelik ve alüminyum ithalatına vergi küresel ticaret sisteminin tamamını sarsabilir" derken, Alman Sanayi Birliği Başkanı Dieter Kempf, "ABD Başkanı Trump, korumacılık söylemleri ile küresel ticaret çatışmaları ve sonuçta Amerika’da istihdamı azaltacak bir yolda gidiyor" dedi. Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak gümrük vergisinin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ihlal ettiğini öne süren Alman Çelik Birliği Başkanı Jürgen Kerkhoff, "ABD tüm dünyadan yapılacak çelik ithalatlarına karşı kendini korumak için gümrük bariyeri kuruyor. Avrupa Birliği'nin yapması gereken buna karşı girişimde bulunmaktır" diye konuştu.
Trump'ın göreve başladığından beri serbest ticarete karşı çıkması Almanya'da endişeyle izleniyor. Avrupa'nın ekonomik motoru olarak kabul edilen ve AB ülkeleri arasında ABD'ye yapılan çelik ihracatından birinci sırada yer alan ülkede siyasi analistler ve ticaret uzmanları, Trump’un serbest ticarete karşı çıkan korumacı politikalarının Alman şirketlerini zarara uğratabileceği belirtiliyor ve özellikle ihracatçılar arasında belirsizliğe neden olacağını savunuyorlar.
Başkan Trump, ülkesindeki yüksek ticaret açığının sorumlularından biri olarak gördüğü Almanya'yı ABD ile ticaret fazlasını azaltmaması nedeniyle eleştirmiş, Merkel ise özel tüketimin büyümenin en önemli itici gücü olduğunu ifade etmişti. Merkel son olarak Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Trump'ı eleştirerek, "Kim dünyanın sorunlarını tecrit ve korumacılıkla çözeceğine inanıyorsa muazzam yanılgı içindedir" şeklinde görüş belirtmişti.
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