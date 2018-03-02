Almanya'dan Trump'ın Vergi Kararına Tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme planı Almanya’da tepki ve kaygıya yol açtı. Alman siyaset ve sanayi çevrelerinden yapılan açıklamalarda, vergi planının dünya ticaret sistemini tehdit ettiği öne sürülürken, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını da ihlal ettiği belirtildi.

ABD'nin ticaret yaptığı ülkeleri adil olmayan ticari uygulamalar yapmakla suçlayan Trump, gelecek haftadan itibaren ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergi getirileceğini duyurmuş, söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını açıklamıştı.

Başbakan Angela Merkel adına bir açıklama yapan Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın vergi getirme planını kabul etmediğini söyledi. Seibert, çelik ve alüminyumu vergilendirme kararının "uluslararası ticaret akımını hassas bir şekilde etkileyeceğini ve tek taraflı inisyatiflerin üretim fazlası sorununu da çözemeyeceğini" söyledi. Federal hükümetin Trump’un kararını mercek altına alarak, inceleyeceğini ve olası önlemleri görüşeceğini belirten sözcü, Avrupa Birliği’nin bu konuda ABD'ye cevaben hamlede bulunma açıklamasını da desteklediklerini ifade etti. Seibert, dün akşam Merkel ve Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde bu konunun ele alınıp, alınmadığı konusunda bir açıklamada bulunmadı. Konuşmada iki liderin Rusya'nın açıkladığı yeni silahlar konusunda endişelerini paylaştıkları duyurulmuştu.