Almanya'dan Türkiye'ye 24 Haziran çağrısı

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, iki günlük Türkiye temaslarına İstanbul'da başladı. Roth burada yaptığı açıklamada, Türk hükümetine 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin adil yapılması çağrısında bulunarak seçim kampanyalarında Almanya'nın hedef alınmamasını istedi.

Roth, "Almanya'nın bir seçim kampanyasında daha kamuoyunda hedef alınmaması umuluyor ve bekleniyor. Bu durum son seçimlerde ciddi bir sorundu" dedi. Roth, Türk hükümetinin bu seçimlerde Almanya'daki seçim etkinliği düzenleme konusundaki yasağa uymasını beklediğini belirtti. Türkiye'de anayasa referandumu öncesindeki seçim kampanyalarında Türk hükümetinden bazı siyasetçilerin etkinliklerinin iptal edilmesine Türkiye sert tepki göstermiş, Erdoğan Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuştu. Bakan Roth, "AB'ye üye adayı bir ülkeden seçimlerin adil olması ve muhalefet partilerinin de adil şansa sahip olmaları beklenebilir" diye konuştu.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra bu yılın Şubat ayında serbest bırakılmasıyla Türk-Alman ilişkilerindeki gerginliğin biraz azaldığını belirten Bakan, ancak iki ülke ilişkilerinde yine de büyük sıkıntılar olduğunu ifade etti.