Almanya'dan Türkiye’ye Deniz Yücel eleştirisi

Yücel hakkında hala bir iddianame bulunmuyor.Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye‘deki tutukluluğunun birinci yılını doldurması çerçevesinde Türkiye'deki tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Örgütün Almanya Şubesi Genel Sekreteri Markus N. Beeko "Özgür basın Türkiye'de tutuklu. Tüm ülkelerin hükümetlerinin Deniz Yücel ile tutuklu diğer gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etmesi ve Türkiye'ye basın özgürlüğü ilkelerine uymakla yükümlü olduğunu hatırlatması gerekmektedir" diye konuştu.

Yücel'in Türkiye'de hapiste bulunan 100'ü aşkın gazeteciden biri olduğunu belirten Beeko, "Bu gazetecilerin haber ve yorumlarının Türkiye hükümetini rahatsız ettiği aşikardır. Ancak gazetecilik bir suç değildir. Düşünce özgürlüğü her hükümetin korumak zorunda olduğu bir insan hakkıdır ve sınırlandırılmasına izin verilemez" dedi.

Beeko, Yücel‘in hakkında hala bir iddianame bulunmadığına da dikkat çekerek, "mahkeme süreci olmaksızın tutukluluğun devamının yargısız infaz anlamına geldiğini ve insan haklarına aykırı olduğunu" vurguladı.